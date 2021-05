Así luciría Henry Cavill como el nuevo Lobezno de Marvel

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Henry Cavill, incluso con su trabajo como Superman en el DCEU aparentemente terminado, tiene una de las agendas más apretadas de Hollywood. No sólo está pendiente el estreno de The Witcher 2, también se ha confirmado la segunda entrega de Enola Holmes y será el protagonista del reboot de Los Inmortales, y eso por no contar su interés por dar vida a He-Man en Masters del Universo. Pero hay quien se lo imagina con patillas y garras de adamantium.

El artista de Instagram barrett.digital ha publicado una galería de imágenes en las que se muestra al imponente actor caracterizado nada menos que como Lobezno en su reinicio en el UCM. Utilizando como base el perfil de Cavill y la apariencia de Hugh Jackman en la franquicia X-Men, el resultado es espectacular, y le catapulta como un digno sucesor del irremplazable Logan original.

Con las garras sacadas, las icónicas patillas de Lobezno y su peinado, e incluso la máscara negra y amarilla, Cavill está amenazador.

Por desgracia, es casi imposible que los fans vean esto alguna vez en el cine, ya que el actor no sólo es conocido como Superman, sino que el británico es excesivamente alto para interpretar a Logan, aunque eso no fue un problema para Jackman.

Por otro lado, no sería la primera estrella que tras su paso por DC ha encontrado mejor fortuna en Marvel. Sirva de ejemplo el caso de Ryan Reynolds -de Green Lantern a Deadpool- o en el caso contrario Ben Affleck, que primero fue Daredevil y más tarde Batman.

Aun así, Cavill no es ni de lejos uno de los favoritos para interpretar al nuevo Lobezno.