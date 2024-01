¿A qué hora se estrena Echo de Marvel en Disney+?

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Llega a Disney+ Echo, la primera serie del Universo Marvel que ve la luz este año. Este spin-off de Ojo de Halcón hace historia en el UCM al ser la primera producción bajo el sello Spotlight, la primera ficción recomendada solo para adultos y, además, la primera serie que estrena su temporada completa en día de su lanzamiento en el servicio de streaming. Pero... ¿a qué hora se estrena Echo en Disney+?

La serie sigue los pasos de Maya López, la joven que ya apareció en Ojo de Halcón encarnada por Alaqua Cox, mientras es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Cuando el viaje la lleva hasta su hogar, Maya tendrá que hacer frente a su legado y a su propia familia.

En el elenco de la serie también destacan Chaske Spencer (The English), Graham Greene (1883), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Zahn McClarnon (Dark Winds), Cody Lightning (Four Sheets to the Wind) y el mencionado Vincent D'Onofrio, que retoma el papel de villano.

En cuanto al horario, la serie se estrenará en Estados Unidos a las 18:00 horas el martes, según el horario del Pacífico. Esto supone que los cinco capítulos de Echo estarán disponible en Disney+ a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles en España. Para los que residan en las Islas Canarias será a las 2:00 horas, una hora antes. Sin embargo, en otros países de habla hispana la hora de estreno variará.

Aquellos fans del Universo Cinematográfico Marvel que residan en México tendrán disponible los cinco episodios de la serie a partir de las 20:00 horas de este martes 9 de enero, según el huso horario de la Zona Central. También a las 20:00 horas llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua. A las 21:00 horas, el spin-off de Ojo de Halcón (Hawkeye) llegará para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, la nueva serie del Universo Marvel protagonizada por Alaqua Cox estará disponible en Disney+ desde las 22:00 horas.

Por su parte, los amantes de las aventuras de Marvel que vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver las cinco entregas de la nueva serie del UCM a partir de las 23:00 horas.