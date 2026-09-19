Zack Snyder dice que 300 es "la película más gay que se ha rodado jamás": "Entras como heterosexual y sales homosexual" - WARNER BROS.

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

En 2006 se estrenó 300, película dirigida por Zack Snyder basada en la novela gráfica de Frank Miller que reimaginaba con desbordada épica y estética radical la famosa batalla de las Termópilas, en la que 300 espartanos se enfrentaron al ejército persa. El cineasta ya ha abordado en más de una ocasión el tono homoerótico de la película, llegando a describirla como la "más gay que se haya rodado jamás".

Hablando de la recepción inicial del filme el director recordó su proyección en el Festival de Cine de Berlín y cómo desató de inmediato una polémica, con todo el mundo abucheando y marchándose. "Era la primera vez que proyectábamos la película y nos quedamos en plan: '¿Pero qué coño?'. Decían que era 'un desastre', 'la peor película de la historia' y una película 'fascista'. Luego tuvimos una rueda de prensa en la que me hacían todo tipo de preguntas, como: '¿Eres un cineasta fascista?'", expresó.

El realizador indicó que un momento clave fue cuando le preguntaron de qué lado estaba, si era "pro-gay o pro-NRA" (Asociación Nacional del Rifle, por sus siglas en inglés). "Y yo respondí: 'Mira, voy a ser sincero: soy un poquito de ambas cosas'. Pero, obviamente, soy pro-gay. He hecho la película más gay que se haya rodado jamás", rememoró, una contundente afirmación que luego suavizó diciendo que la suya es "una de las películas más gay que se han hecho nunca". "Siempre digo: 'Mira, hay pocas películas en las que la gente entre como heterosexual y salga como homosexual, y 300 es una de ellas'", señaló.

ZACK SNYDER PRESENTA THE LAST PHOTOGRAPH

El director de títulos como Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia, Watchmen o Amanecer de los muertos ha presentado recientemente su última cinta, The Last Photograph, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y se ha mostrado convencido de que muchos de los comentarios negativos recibidos tienen que ver con la opinión que la gente ya tenía de él y no tanto con el filme en sí.

"¡Solo había 1.200 personas en el cine y hay miles de comentarios! Estaba leyendo uno en el que un tipo lo había compartido y decía: 'Aún no la he visto, pero estoy seguro de que es horrible'", explicó. "Llama más la atención decir: '¡Odio a Zack Snyder! ¡Es un fascista!', que decir: 'He visto la película y me ha gustado'. A nadie le importa una mierda eso. Y, obviamente, yo no soy fascista", añadió.