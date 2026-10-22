Tom Cruise recibirá el premio a toda su carrera del American Film Institute (AFI) - CONTACTO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Precisamente cuando acaba de sufrir uno de los mayores varapalos de su carrera tras el fiasco en taquilla con Digger, Tom Cruise recibirá uno de los más altos honores de la industria cinematográfica estadounidense. El actor será galardonado con el premio a la trayectoria concedido por el American Film Institute (AFI), un reconocimiento que en años anteriores han recibido 51 artistas, entre ellos Francis Ford Coppola, Nicole Kidman, George Clooney, John Williams, George Lucas o Meryl Streep.

Según recoge The Hollywood Reporter, Cruise será homenajeado en una gala que se celebrará el sábado 24 de abril de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Durante el evento, se proyectarán fragmentos de algunos de los títulos de su filmografía, amigos y colaboradores le rendirán tributo y el propio actor pronunciará un discurso de agradecimiento.

"Tom Cruise es un icono mundial", ha señalado Kathleen Kennedy, presidenta del consejo de administración del AFI, en un comunicado. "Como actor y productor, aporta un compromiso extraordinario a todo lo que hace. Lo que más admiro es su profunda fe en el cine y en su capacidad para unir a las personas. Esa pasión le ha convertido en un embajador extraordinario del cine estadounidense en todo el mundo. Es un honor para el AFI entregarle el 52.º Premio AFI a la trayectoria profesional", expresó.

AFI is proud to name Tom Cruise as the 52nd recipient of the AFI Life Achievement Award.



Join us on April 24, 2027, at the Dolby Theatre in Hollywood as we celebrate the global icon and his extraordinary contributions to the art of film.#AFILifeAchievementAward @TomCruise pic.twitter.com/2Ovv7zkjAk — AFI (@AmericanFilm) October 21, 2026

TOM CRUISE YA RECIBIÓ EL OSCAR HONORÍFICO

No es la primera vez que Cruise recibe un premio a su trayectoria, pues ya en la 16.ª edición de los Governors Awards se llevó un Oscar Honorífico (su primera estatuilla, tras haber sido nominado hasta en tres ocasiones por Nacido el cuatro de julio, Jerry Maguire y Magnolia).

Asimismo, el intérprete ha recibido distinciones por toda su carrera por parte del Festival de Cine de Cannes y del Sindicato de Productores de Estados Unidos. También cuenta con el título de Caballero de la Legión de Honor de Francia, el premio humanitario del Centro Simon Wiesenthal y el premio pionero de la Fundación Will Rogers Motion Picture Pioneers.

A sus 64 años, con más de cuatro décadas de carrera a sus espaldas, Cruise es uno de los actores más reconocidos y taquilleros de todos los tiempos, protagonizando películas que, en conjunto, han recaudado casi 13.000 millones de dólares en todo el mundo. En su filmografía destacan títulos como Rebeldes, Risky Business, El color del dinero, Top Gun, Rain Man, Nacido el cuatro de julio, Días de trueno, Algunos hombres buenos, La tapadera, Jerry Maguire, Magnolia, Al filo del mañana o la saga de Misión imposible.

Recientemente, Cruise ha protagonizado Digger, película dirigida por Alejandro González Iñárritu que ha supuesto el peor estreno de una película del actor en 19 años. En cuanto a sus próximos proyectos, Cruise protagonizará la secuela de Días de trueno junto a Anne Hathaway.