Henry Cavill confirma que protagonizará la serie de Warhammer 40.000... y que ya está en marcha un spin-off

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MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Henry Cavill tiene grandes planes para Warhammer 40.000. El actor ha confirmado que, además de ejercer como productor ejecutivo en la serie en imagen real, sigue en pie que forme parte del elenco dando vida a un personaje clave. En paralelo a este proyecto, la franquicia se expandirá con una suerte de spin-off, pues la serie antológica de animación Secret Level le dedicará una temporada.

Según informa Deadline, Cavill ejercerá como productor ejecutivo tanto en el spin-off de animación dedicado a Warhammer 40.000 como en la serie en imagen real, que además protagonizará. El actor ha confirmado ambas noticias en su cuenta de Instagram.

"La semana pasada se nos adelantaron algunas noticias, pero queríamos esperar a que se calmaran las aguas, se cerraran algunos acuerdos y, como mínimo, ¡confirmar ahora algunos rumores!", escribía Cavill en sus redes sociales.

En primer lugar, el actor abordaba la incorporación de Mike Flanagan a la serie en imagen real, a la que se unirá como productor ejecutivo, showrunner, guionista y director. "Ya hemos estado trabajando con él en el desarrollo creativo y estamos haciendo avances considerables en la historia", explica Cavill, señalando cómo, a pesar de lo inabarcable que puede resultar la trama, "el extraordinario talento de Mike está ayudando a que vaya tomando forma de maravilla".

"Algunos de vosotros me habéis preguntado si seguiré interpretando el papel protagonista en la serie en imagen real: ¡podéis estar tranquilos, por supuesto que sí! Sin embargo, ¡por ahora mantendré en secreto de qué personaje se trata!", continuaba el intérprete.

Además, Cavill confirmó la adhesión al proyecto de la productora y distribuidora United Artists, responsable de filmes tan icónicos como Carrie, Alguien voló sobre el nido del cuco o Toro salvaje, entre muchos otros, y con la que el actor ha colaborado recientemente en el reinicio de Los inmortales (Highlander).

¿EN QUÉ PARTE DE WARHAMMER 4.000 SE CENTRARÁ EL SPIN-OFF DE ANIMACIÓN?

Por otra parte, la serie antológica de animación Secret Level dedicará una de sus temporadas a Warhammer 40.000, en la que Cavill ejercerá como productor ejecutivo. Cabe recordar que, a finales de 2024, la ficción ya centró uno de sus episodios en la franquicia, el cual tuvo una buena acogida. Dave Wilson, que dirigió dicho capítulo, ejerce como cocreador y director de este nuevo proyecto junto a John Orloff, guionista de series como Hermanos de sangre o Los amos del aire.

"Por último, también estamos colaborando estrechamente con Dave Wilson, John Orloff y Blur Studio en la nueva serie de animación de Secret Level, que dedicará una temporada completa a Warhammer 40.000. ¡Concretamente, a The Deathwatch!", confirmaba Cavill, adelantando que la serie de animación centrará su trama en los Vigías de la Muerte, la rama de la inquisición encargada de dar caza a las amenazas alienígenas más mortíferas del Imperio.

"Dave ha demostrado ser un maestro en su oficio; es el responsable del proyecto y nosotros estamos respaldando sus titánicos esfuerzos y ayudando a que todo encaje con el plan general del universo", concluye el actor.