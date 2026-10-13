Ben Affleck señala los reshoots de Liga de la Justicia como "el punto más bajo" de su carrera: "Fue una mierda" - WARNER BROS

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Ben Affleck acaba de sumar a su filmografía Animales, película ya disponible en Netflix que protagoniza y dirige. En su dilatada carrera, además de como intérprete y director, Affleck también ha ejercido como productor y guionista, pero, echando la vista atrás, tiene claro cuál fue el momento más bajo de toda su trayectoria: el rodaje de Liga de la Justicia, y especialmente los 'reshoots' tras la salida de Zack Snyder del proyecto.

"Vaya, eso fue una mierda, que [Zack Snyder] fuera apartado de esa película y los 'reshoots' que hicimos. Si quieres saber cuál fue el punto más bajo de mi carrera, fue ese", aseguraba Affleck en su paso su pódcast Happy Sad Confused.

Snyder capitaneó el antiguo DCEU durante una década, desde 2013 con El hombre de acero, protagonizada por Henry Cavill, hasta 2023 con Aquaman y el reino perdido. Affleck debutó como el caballero oscuro en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, donde se puso a las órdenes de Snyder. El cineasta tenía previsto dirigir su secuela, Liga de la Justicia, pero abandonó el proyecto tras el suicidio de su hija Autumn Snyder a sus 20 años.

"La muerte de alguien por suicidio es algo que lo eclipsa todo", señala Affleck. "Y luego, la forma en que, en mi opinión, se utilizó como excusa, me pareció, francamente, una de las cosas más asquerosas que he visto nunca", sentencia. Tras la salida de Snyder, Joss Whedon le sustituyó como director para finalizar el rodaje de la película, volviendo a filmar algunas escenas.

"Fue tan asqueroso, y luego todo el ambiente y la atmósfera, de la que en gran parte no estaba al tanto, pero de la que me enteré a través de las experiencias de Ray [Fisher], Gal [Gadot] y otras personas, fue como: 'Vaya. Más asqueroso, imposible'", explica.

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Además, tal y como recuerda Affleck, por aquel entonces "bebía demasiado". "Ahí es cuando empecé a pensar: 'Vaya, me gustaría dejar de beber y me está costando mucho no beber'", recuerda, explicando que, además, acababa de divorciarse de Jennifer Garner. "Sin duda fue una época muy difícil para mí a nivel personal", afirma, aunque aclarando que esos factores no influyeron en el devenir de la película, pero sí "coincidieron en el tiempo".

La cinta acabó siendo un fracaso en taquilla, recaudando poco más de 660 millones de dólares en todo el mundo. Una cifra que no cumplió las expectativas para una película que reunía por primera vez a los personajes más icónicos de DC en imagen real.

"Realmente vi cómo no se debe hacer una película. Cuando el estudio está en desacuerdo con el cineasta, realmente estás cometiendo un error. Eso fue lo que en realidad la condenó al fracaso", aspotilla Affleck. Más adelante, acabó viendo la luz el 'director's cut' de Snyder, una versión extendida con cuatro horas de metraje, el doble que la versión que vio la luz en cines.

"Me alegré mucho y me sentí muy satisfecho de que Zack pudiera estrenarla. Y lo hizo de una forma muy astuta, se las ingenió para conseguir que se estrenara su versión, lo cual fue jodidamente genial, y me alegré mucho por él", expresa Affleck.