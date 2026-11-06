Keanu Reeves vuelve como John Wick: una precuela relatará por fin su "tarea imposible"

Archivo - Keanu Reeves pidió matar "definitivamente" a John Wick - LIONSGATE - Archivo

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves volverá como John Wick... aunque esta vez no tendrá que ponerse delante de las cámaras. Él prestará su voz al letal y carismático asesino en una precuela de animación que ya tiene luz verde por parte de Lionsgate. El proyecto, anunciado inicialmente en abril de 2025, explorará uno de los episodios más importantes y todavía no mostrados de la vida del personaje.

La película, según recoge la información de Variety, contará la célebre "tarea imposible" que Wick tuvo que completar para abandonar su vida como sicario: eliminar a todos sus rivales en una sola noche. Aquella misión le permitió liberarse de sus obligaciones con la Alta Mesa y ganarse el derecho a comenzar una nueva vida junto a Helen, el gran amor de su vida. La historia se situará, por tanto, antes de los acontecimientos de la primera entrega de la saga, que vio la luz en cines allá por 2014.

Shannon Tindle dirigirá el largometraje, que contará con un guion de Ryan y Kaz Firpo. El realizador, responsable de Ultraman: El ascenso y vinculado al desarrollo de Kubo y las dos cuerdas mágicas, llevará al terreno de la animación una franquicia reconocida por sus elaboradas coreografías de combate. Los hermanos Firpo sustituyen a Vanessa Taylor, que había sido anunciada inicialmente como guionista del proyecto.

"En la animación y en el mundo de John Wick, las posibilidades son infinitas. Y no hay ninguna historia de John Wick que los fans tengan más ganas de ver que la tarea imposible", aseguró Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, cuando se anunció la película en 2025. "La visión de Shannon sobre esa historia es increíble y estamos deseando ver lo que John Wick puede hacer en animación", añadió.

Además de regresar como voz del protagonista, Reeves ejercerá como productor junto a Basil Iwanyk y Erica Lee, de Thunder Road, y Chad Stahelski, de 87Eleven Entertainment, director de las cuatro películas de la saga principal. A ellos se sumará Point Grey en esta nueva producción, que por el momento no tiene fecha de estreno anunciada.

La precuela es una entrega más de una franquicia en expansión que ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial entre sus cinco películas estrenadas, incluida Ballerina, protagonizada por Ana de Armas.

Lionsgate también desarrolla una quinta entrega de imagen real de John Wick y una película centrada en Caine, el asesino ciego interpretado por Donnie Yen. Esta última, dirigida y protagonizada por el propio Yen, terminó su rodaje en julio de 2026. La saga también cuenta con su propia miniserie, The Continental, una producción disponible en Prime Video de tan solo tres capítulos.