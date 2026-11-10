James Gunn está “increíblemente aliviado” tras ser despedido como jefe de DC Studios - CONTACTO

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Tras cuatro años al frente de DC Studios, y a pesar de que parecía que continuarían en su cargo después de la fusión de Warner Bros y Paramount, James Gunn y Peter Safran han sido sustituidos por el veterano de Marvel Studios Jeremy Latcham. Aunque la noticia ha pillado por sorpresa a los fans, Gunn ha revelado que se siente “increíblemente aliviado”.

“Gracias a todos los que nos habéis apoyado a Peter y a mí durante nuestro tiempo al frente de DC Studios”, escribió el cineasta en redes sociales. “Cuando era niño y crecía en Manchester, Misuri, solía escribir y dibujar mis propios cómics mezclando personajes de DC Comics con personajes de mi propia creación. Tener acceso total a estos personajes para hacer lo que quisiéramos ha sido un sueño hecho realidad”, expresó, recordando que, al principio, cuando le ofrecieron el puesto, no sabía si lo quería, pero se alegra de haberlo aceptado.

Si bien Gunn apuntó que había habido “momentos maravillosos” a lo largo de estos últimos cuatro años, también expuso que había sido una etapa “difícil, por decirlo suavemente”. “No me gusta el carácter, a veces, demasiado corporativo del trabajo (gracias a Peter por cargar con lo peor de eso)”, explicó, señalando que siempre ha sido “muy trabajador”, pero, mientras que como cineasta podía permitirse “pequeños descansos para desconectar”, ser el copresidente de DC Studios le ha “robado incluso ese tiempo” tanto a sí mismo como a sus seres queridos.

“Y lo que más me ha costado, debido a mi hiperconcentración por el TDAH, ha sido dividir mi tiempo entre proyectos que me apasionan muchísimo y otros que no tanto, además de todas las tareas que tengo que realizar como director de estudio”, agregó el realizador. “Así que, sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser uno de los responsables de estos magníficos personajes, pero también me siento increíblemente aliviado y emocionado por volver al cine en estado puro”, expuso.

EL COMUNICADO CONJUNTO DE JAMES GUNN Y PETER SAFRAN

“Hace cuatro años, nos propusimos unir a DC bajo una única visión creativa. Durante este tiempo, hemos contribuido a que Superman vuelva a ocupar un lugar central en DC, al tiempo que hemos abierto nuevas puertas y contado nuevas historias en el cine y la televisión con Peacemaker, Creature Commandos, Linternas y Clayface”, indicaron Gunn y Safran en un comunicado conjunto, según recoge Variety.

“Estamos inmensamente orgullosos del equipo que convirtió esa ambición en realidad, incluidos los actores, los equipos de rodaje y los ejecutivos con los que tuvimos la oportunidad de colaborar”, reza el texto, en el que los expresidentes de DC Studios expresaron su deseo de ver la perspectiva que aporte su sucesor.

“Estamos encantados de volver a lo que nos atrajo de este trabajo en un principio, que es contar las historias que nos apasionan, incluido el próximo capítulo del viaje de Clark y Lex en Man of Tomorrow”, añadieron. Y es que el dúo creativo no ha terminado todavía con DC y sus personajes, ya que la secuela de Superman se estrenará el próximo 9 de julio y, según Gunn, tienen “otro proyecto” entre manos.

LAS TENSIONES DETRÁS DE LA SALIDA DE GUNN Y SAFRAN

Mientras que la fusión de Warner Bros. y Paramount supuso una reorganización, con Michael de Luca y Pamela Abdy dejando sus puestos directivos, en principio parecía que Gunn y Safran seguirían al frente de DC Studios. No obstante, según recoge The Hollywood Reporter, el viernes 6 de noviembre David Ellison e Ynon Kreiz, codirectores de Skydance, se presentaron en sus oficinas para anunciar un cambio de planes.

De acuerdo con diversas fuentes, la reorganización se llevaba gestando desde principios de otoño y existían tensiones entre Gunn y Safran, acostumbrados a ejercer un fuerte control sobre los proyectos de DC, y Josh Greenstein y Dana Goldberg, de Skydance, que habrían procurado consolidar la producción cinematográfica bajo su liderazgo. Según ciertas informaciones, Gunn y Safran tampoco se mostraban muy comunicativos, o tardaban en compartir planes y detalles con los responsables de Skydance.