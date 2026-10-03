¿Qué Pasará Con El Superman De James Gunn Tras La Fusión De Warner Con Paramount? - WARNER BROS.

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

David Corenswet regresará como Superman en Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. Sin embargo, la fusión entre Warner Bros. y Paramount ha generado dudas sobre qué ocurrirá con su papel en el DCU de James Gunn y Peter Safran. Las informaciones más recientes han arrojado luz sobre el futuro del actor como el hombre de acero.

Según apunta Jeff Sneider en su web, The InSneider, Paramount no solo quiere mantener a Corenswet en el papel, sino también asegurarse de que interprete a Superman al menos durante el resto de la década.

De hecho, los últimos rumores indicaban que Gunn ya se había reunido con David Ellison y que el directivo estaría interesado en que continuara al frente del proyecto.

Tras protagonizar una película y participar en un papel secundario en Supergirl, Corenswet podría haberse ganado ya al público con su interpretación de Superman, por lo que sería una lástima que su etapa como el hombre de acero terminara después de Man of Tomorrow.

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No obstante, todo indica que Paramount no tiene intención de que Corenswet cuelgue el traje y capa de Superman. El interés del estudio respondería, en parte, a que el actor ya se ha consolidado y cuenta con el respaldo del público, pero también a su creciente proyección como estrella más allá del género de superhéroes.

Y es que Corenswet será el protagonista de Mr. Irrelevant, biopic en el que dará vida al jugador de la NFL John Tuggle y que podría ser una de las grandes apuestas de Paramount para este año. Dirigida por Jonathan Levin, la cinta contará también en su elenco con Isabel May, Michael Shannon, Ella Newton y Alexander England, entre otros.