HBO Max ya "baraja ideas" para la temporada 2 de El Pingüino

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque fue concebida como una miniserie cerrada, y su protagonista Colinn Farrell ha descartado una segunda temporada, HBO reconoce haber mantenido conversaciones para continuar la historia de El Pingüino, spin-off de The Batman. No hay renovación oficial por el momento, pero el éxito del proyecto, que se llevó nueve galardones en la última edición de los Premios Emmy, lo sitúa como un candidato sólido a tener continuidad según sus responsables.

"Están barajando ideas. Creo que él y Lauren [LeFranc] están hablando de posibilidades. Soy optimista, ojalá haya otra historia que contar", revela Casey Bloys, CEO de HBO, en una entrevista con Variety.

No obstante, Bloys también explica que la prioridad de Reeves, artífice de The Batman que ejerce de productor en la serie, es la secuela del héroe interpretado por Robert Pattinson, cuyo estreno está fijado para el 1 de octubre de 2027: "Obviamente, Matt tiene que sacar adelante la próxima película de The Batman".

Aunque el equipo y reparto siempre ha sido prudente a la hora de prometer continuidad, sus comentarios han dejado la puerta abierta si aparece el enfoque adecuado. Farrell ha explicado su disposición a volver si el nivel del guion es igual o superior al de la primera temporada, mientras que Lauren LeFranc, creadora del proyecto, ha repetido que solo seguirán si pueden superarse, una postura coherente con el carácter autocontenido del primer arco.

Ambientada poco después de los acontecimientos de The Batman, la serie sigue el ascenso de Oz Cobb / El Pingüino en el submundo de Gotham tras el vacío de poder que dejan los Falcone y el cerco a los Maroni. Con Sofía Falcone (Cristin Milioti) como rival letal, la ficción mezcla noir criminal, drama de sucesión y política mafiosa para contar cómo Oz convierte la oportunidad en dominio.

Si la cadena da luz verde a una segunda temporada, la continuación tendría que convivir con un Gotham reconfigurado, nuevas lealtades en el hampa y el nombre de Oz asentado. Sobre esa base, una segunda temporada podría explorar choques territoriales, alianzas inestables y la consolidación (o fractura) del imperio de Oz a medida que otras familias y viejos enemigos mueven ficha.

El Pingüino triunfó en la pasada edición de los Premios Emmy, donde a la victoria de Milioti como mejor actriz protagonista en miniserie se le suman ocho galardones técnicos repartidos, entre otros, entre maquillaje protésico, peluquería contemporánea, vestuario contemporáneo, edición y mezcla de sonido, efectos visuales y música. Con el impulso de ese palmarés, la conversación sobre el futuro de la ficción televisiva se ha reactivado.