Confirmado: El mejor personaje de El Pingüino no estará en The Batman 2

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La esperada secuela de The Batman llegará a los cines el 1 de octubre de 2027, con Robert Pattinson nuevamente como el caballero oscuro. Matt Reeves, su director y guionista, ha confirmado ahora que la cinta no contará con la presencia de una figura clave de El Pingüino: Sofía Falcone, a quien interpretó Cristin Milioti en la serie de HBO.

"Cristin no está en esta [The Batman 2]. Sin embargo, eso se debe a que ya teníamos el guion bastante avanzado cuando estábamos desarrollando la serie," afirmó Reeves a MTV. "Pero ya se verá", añadió.

"Es realmente increíble. Lo que hizo en la serie es sencillamente asombroso, y lo que [la showrunner de El Pingüino] Lauren [LeFranc] consiguió al crear a ese personaje, esta versión quiero decir, es algo muy especial, de manera que sería realmente emocionante hacer algo con ella", continuó Reeves. "Pero para ser totalmente sincero, no está en esta porque ya habíamos avanzado mucho con la historia", zanjó.

Cabe destacar que Milioti se acaba de alzarse en la 77.ª gala de los Emmy con el galardón a mejor actriz en una miniserie, serie de antología o película por su interpretación de Sofía Falcone en El Pingüino. Pese a que muchos habrán encontrado desilusionantes las declaraciones de Reeves, siempre cabe la posibilidad de que la ambiciosa y desafiante hija de Carmine Falcone irrumpa en futuros proyectos de la franquicia.

Al fin y al cabo, la serie establecía en su final que Sofía era media hermana de Selina Kyle (Zoë Kravitz), ya que ambas compartían al mismo padre, Carmine Falcone, lo que dejaba abierta la posibilidad de un regreso de la vengativa villana que puso en jaque a Oz Cobb (Colin Farrell) a lo largo de los ocho episodios de la serie.

La secuela de The Batman comenzará su filmación la próxima primavera, y según dejó caer el pasado agosto The Insider, la película incorporará a su trama -al menos en parte- a quien durante mucho tiempo fue el inseparable compañero del cruzado de la capa en su lucha contra el crimen: Robin.

En todo caso, no está de más recordar que el DCU de James Gunn introducirá a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne con Talia al Ghul, como el joven héroe en Batman: The Brave and The Bold, que, dirigida por Andy Muschietti, todavía no tiene fecha de estreno.

Por otra parte, James Watkins sigue avanzando a toda potencia en el rodaje de Clayface, con Tom Rhys Harries interpretando al villano cambiaformas de Batman, Cara de Barro. Hace tan solo unos días se filtró también una imagen del set que mostraba un cartel de los Grayson Voladores, los fabulosos trapecistas formados por la familia de Dick Grayson antes de convertirse en Robin, confirmando la existencia del compañero de Bruce Wayne en la película, que, también enmarcada en el sello editorial de los Elseworlds (Otros mundos), verá la luz el 11 de septiembre de 2026 y cuenta en su reparto con Eddie Marsan, Naomi Ackie y Max Minghella.