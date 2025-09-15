Todos los récords de los Emmy 2025: De Owen Cooper (Adolescencia) a Seth Rogen (The Studio)

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Con la 77.ª edición de los premios Emmy se han establecido una serie de nuevos récords en la historia de los galardones televisivos. The Studio fue la indiscutible triunfadora de la velada, superando las marcas de The Bear en los últimos años, mientras que intérpretes como Owen Cooper o Tramell Tillman hacían historia al hacerse con el galardón al que optaban.

Cooper, que en la aclamada serie Adolescencia encarnó a un adolescente acusado de matar a una compañera de clase, ya había batido un récord meses atrás, siendo el nominado más joven de la historia en su categoría, en la que competía con Javier Bardem, Bill Camp, Rob Delaney o Peter Sarsgaard.

Ahora, al hacerse con el premio a mejor actor de reparto en una miniserie, serie de antología o película, el intérprete, que cuenta con solo 15 años de edad, se ha convertido en el actor masculino más joven en ganar un Emmy, un reconocimiento que ostentaba desde 1972 Scott Jacoby, que se hizo con un galardón a los 16 años por su papel en That Certain Summer.

En cualquier caso, Roxana Zal sigue siendo la ganadora absoluta más joven de un Emmy. La actriz recibió el premio a los 14 años, en 1984, por la película para televisión Amelia, mi hija, mi amor.

Otros ganadores que han hecho historia en la presente edición de los Emmy son Tramell Tillman, que se convertía en el primer intérprete negro en ganar el premio a mejor actor de reparto en una serie dramática por Separación o Frida Pérez, primera latina en hacerse con un Emmy a mejor guion de una serie de comedia, galardón que compartía con Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck y Alex Gregory por The Studio. Pérez es también la primera latina en llevarse a casa una estatuilla en una categoría de comedia.

EL TRIUNFO DE THE STUDIO Y LA DEBACLE DE THE BEAR

Con sus 13 estatuillas (9 de ellas pertenecientes a los Creative Arts Emmy, las categorías técnicas de los premios), The Studio, sátira sobre la industria cinematográfica de Hollywood, acabó arrebatándole dos récords a The Bear, que este año se iba con las manos vacías, algo que quizá en parte se deba a su discutida clasificación como comedia.

La ficción de Apple TV+ se coronaba así como la serie de comedia debutante que más Emmy ha ganado, superando la marca de 10 galardones de The Bear en 2023, y la serie de comedia más premiada en un solo año en los Emmy de todos los tiempos, rebasando los 11 premios que consiguiera la serie protagonizada por Jeremy Allen White el pasado año.

Seth Rogen, creador y protagonista de The Studio, que se hizo con el premio a mejor actor de comedia y a mejor dirección en una serie de comedia junto con Evan Goldberg, igualó además el récord de más premios Emmy ganados por una sola persona en una noche, uniéndose a Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) y Dan Levy (2020) con cuatro estatuillas en una sola edición.

The Bear, por su lado, establecía un récord negativo, constituyendo la mayor caída para una serie de comedia en un solo año en la historia de los Emmy, empatando con The Crown en cuanto a la mayor caída para cualquier ficción.