The White Lotus, The Bear o Colin Farrell, Los perdedores y olvidados de los Emmy 2025

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

La gala de los Emmy 2025, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles este domingo 14 de septiembre, no ha estado exenta de sorpresas. Y es que, algunas de las series e intérpretes que partían como grandes favoritos se han ido con las manos vacías. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la aclamada ficción The White Lotus o The Bear y de los renombrados actores Kathy Bates y Colin Farrell.

Aunque era la segunda temporada de Separación (Severance) la serie que contaba con más candidaturas, optando a 27 galardones, finalmente The Studio, que tenía 23 nominaciones, se alzaba como la gran triunfadora de la velada mientras que The White Lotus, también con 23 nominaciones, daba la gran sorpresa al no hacerse con ningún premio.

A pesar de ser una de las ficciones más celebradas de este año y haberse hecho con 16 galardones en anteriores ediciones, The White Lotus no pudo imponerse en ninguna de las categorías, siendo especialmente reseñable el caso del premio a mejor actriz de reparto en una serie dramática. Aunque la ficción contaba con cuatro nominadas en dicha categoría (Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell y Aimee Lou Wood), fue Katherine LaNasa quien acabó haciéndose con el galardón por su papel en The Pitt.

De manera similar, The Bear, que el pasado año se hacía con 11 estatuillas, rompiendo su propio récord de 10 premios para una comedia con una sola temporada, que había logrado la edición anterior, en esta ocasión se iba a casa con las manos vacías, constituyendo la mayor caída para una serie de comedia en la historia de los Emmy, tal y como señala The Wrap. Cabe decir que indicativo de esto ya era que la semana pasada no se alzara con ningún galardón en los Creative Arts Emmy, las categorías técnicas de los premios.

Tampoco Dying for Sex o Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez se hicieron con ningún premio.

Por otro lado, la oscarizada intérprete Kathy Bates, con su larga y reconocida carrera, parecía ser una apuesta segura para el premio a mejor actriz en una serie dramática por Matlock, pero fue Britt Lower, por Separación, quien se alzó con la estatuilla en su lugar.

También Colin Farrell parecía un firme candidato para el premio al que optaba, el de mejor actor en una miniserie, serie de antología o película por su memorable interpretación en El Pingüino, si bien en su caso un firme contendiente era Stephen Graham por Adolescencia, por lo que la victoria de este último no fue especialmente sorprendente.

Más inesperada fue la victoria de Jeff Hiller como mejor actor de reparto en una serie de comedia. El intérprete de Somebody Somewhere competía por el galardón con Ike Barinholtz (The Studio), Colman Domingo (The Four Seasons), Harrison Ford (Terapia sin filtro), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), Michael Urie (Terapia sin filtro) y Bowen Yang (Saturday Night Live).