El Pingüino revela la verdadera razón de la ausencia de Batman en la serie

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Muchos esperaban que Batman se dejase ver en El Pingüino, sin embargo, el protector de Gotham no apareció en ninguno de los ocho episodios de la primera, y por ahora única, temporada de la serie. Lauren LeFranc, su showrunner, ha revelado ahora el verdadero motivo por el que Batman no apareció en la ficción protagonizada por Colin Farrell y Cristin Milioti.

"Nos daba la sensación de que habría sido incluirlo forzosamente solo para decir que teníamos a Batman en nuestra serie, cuando realmente, mi objetivo siempre fue crear personajes lo bastante sólidos y convincentes para que no fuese necesario mostrarlo, lo cual sé que es muy difícil porque mucha gente adora a Batman, y Rob Pattinson es un Batman muy bueno", explicó LeFranc a The Hollywood Reporter.

"Vemos todo desde la perspectiva de Oz. Estamos en las calles. Hay una guerra de bandas en marcha. Siempre estábamos diciendo: 'Batman está en lo alto, observando Gotham, mientras que Oz está en el barro, tratando de ascender y alcanzar su propio poder'. De modo que sí, lo discutimos, pero, sinceramente, no queríamos que eso afectara la historia que ya teníamos", concluyó la guionista.

LeFranc ya había comentado anteriormente que el principal motivo por el cual, según le explicó Matt Reeves, el caballero oscuro no podía estar en la serie es que Gotham era "una ciudad enorme y Batman no puede estar en todas partes". No obstante, con sus recientes declaraciones, la guionista argumenta las razones por las que haber incluido al cruzado de la capa en El Pingüino habría sido un error, ya que su presencia en la serie habría restado fuerza y protagonismo al personaje y la historia de Oz Cobb.

Llegados a este punto, cabe recordar que El Pingüino es una de las grandes favoritas de cara a los Emmy 2025, donde cuenta con 24 nominaciones, incluyendo la de mejor miniserie, mejor actor para Farrell y mejor actriz para Milioti. En cuanto a la secuela de The Batman, que tiene previsto su estreno para el 1 de octubre de 2027, arrancará su filmación en primavera.

"The Batman II (2027) se está preparando para comenzar su rodaje la próxima primavera, junto a varios otros proyectos en desarrollo", comunicó el CEO de Warner Bros., David Zaslav, en una circular dirigida a los accionistas de Warner y recogida por Deadline a comienzos de agosto, donde también anunciaba que James Gunn escribirá y dirigirá una nueva película de la "superfamilia" del DCU, además de encontrarse ocupado preparando, entre otros títulos, Supergirl: Woman of Tomorrow.