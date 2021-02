WandaVision: ¿Dónde están Tommy y Billy, los mellizos de Bruja Escarlata y Visión?

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio 7 de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) cambió radicalmente las reglas del mundo de las sitcoms creado por Wanda. El verdadero villano que está manipulando Westview ha sido revelado, y los mellizos Tommy y Billy han desaparecido, quizás para siempre. ¿Dónde están o qué han hecho con ellos?

En 'Rompiendo la cuarta pared', Wanda deja a sus dos hijos al cuidado de Agnes para tener un día de descanso y superar la depresión que le ha producido la marcha de Visión de su casa. Pero hay un problema, al final del capítulo se revela que su vecina no es quien dice ser, sino que en realidad es la poderosa y vil hechicera Agatha Harkness, que ha estado manipulando todo desde el principio y ahora tiene presos a los niños. O algo peor.

En este punto, es importante remontarse a la historia de Agatha Harkness en los cómics. Aunque durante gran parte de su relación ha sido la mentora de Wanda en las artes mágicas, también se han convertido en enemigas. Y es que en las grapas Agatha es quien descubre que Billy y Tommy fueron creados con partes del alma del diablo Mephisto y, posteriormente, es quien borra la memoria de Bruja Escarlata cuando los gemelos mueren.

