MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

James Gunn, cuyo filme sobre Superman llegará a las salas el 11 de julio de 2025, quiere evitar el gran error de Marvel en el reiniciado Universo DC. Así, el copresidente de DC Studios ha asegurado que la nueva versión del Hombre de Acero no establece prácticamente ninguna conexión con los futuros proyectos del DCU ni tampoco con los anteriores.

"Cero. Nada. Bueno, quizás un par de detalles, dos instantes, pero básicamente, si algo está ahí solo para preparar otra cosa, que se vaya al diablo", comentó en declaraciones recogidas por Collider durante un encuentro en el set de rodaje con la prensa celebrado hace meses.

"Incluso lo digo así. Y hasta donde sé, esos detalles podrían eliminarse cuando comencemos a editar, porque esta película debe sostenerse por sí sola. Si, además, logra presentar personajes que existen en otros medios, entonces genial", sentenció Gunn. Por lo que, a diferencia de las películas de Marvel, Superman no estará entrelazada directamente con otras producciones del Universo DC. Y, de hecho, remarcó que no quería que nadie, al ver la película, lo hiciera dependiendo de otras producciones.

Es más, lo ejemplificó con su trilogía de los Guardianes de la Galaxia: "¿Qué tenías que ver en Guardianes 3 para entenderla realmente? Sería mejor ver las dos primeras de Guardianes, pero incluso toda la trama de Infinity War en la película la expliqué en un ascensor".

"Se trata de hacer las cosas lo más sencillas posibles para no tener que hacer trabajo extra, especialmente con series de televisión que a algunas personas no les interesan", añadió Gunn que no quiere ponerles 'deberes' a la audiencia a la hora de acercarse a esta nueva era cinematográfica de los personajes de DC Comics.

Cabe recordar que, aunque la nueva versión de Superman será la primera película del remozado DCU, este arrancó con el lanzamiento de Creature Commandos en Max, de la que Gunn es también su guionista. Por otro lado, los fans mantienen altas las expectativas con Superman tras el reciente clip lanzado por Warner Bros., que ha servido como aperitivo hasta que llegue el tráiler completo de la cinta.

Escrita y dirigida por Gunn, Junto a Corenswet como Clark Kent/Kal-El y Rachel Brosnahan como Lois Lane, el reparto principal de Superman lo completan Nicholas Hoult como Lex Luthor, Frank Grillo como Rick Flag, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Eddie Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl, entre otros.