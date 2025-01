Primera imagen de Milly Alcock en el rodaje de Supergirl: Woman of Tomorrow

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Supergirl: Woman of Tomorrow, que tiene previsto su estreno en cines el 26 de junio de 2026, ya ha comenzado su producción. Milly Alcock, conocida por dar vida a la joven Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón, protagoniza el filme, poniéndose en la piel de la heroína titular y James Gunn, CEO de DC Studios junto a Peter Safran, ya ha compartido un primer vistazo de la actriz en el set de rodaje.

"Emocionado de ver rodar las cámaras en Warner Bros. Studios Leavesden con Supergirl, con Craig Gillespie al timón y la fenomenal Milly Alcock como nuestra Kara Zor-El", escribió el máximo responsable del estudio en su cuenta de X, antes Twitter, compartiendo una imagen de la intérprete. La fotografía solo muestra la espalda de Alcock y su largo cabello rosa, así como el respaldo de la silla donde está sentada, personalizado con el característico símbolo de la heroína.

Thrilled to see cameras roll at Warner Bros. Studios Leavesden on Supergirl, with Craig Gillespie at the helm and the phenomenal Milly Alcock as our Kara Zor-El. Craig brings an incredible sensibility to this story, and Milly is every inch the unique #Supergirl envisioned by Tom… pic.twitter.com/za9Tr8Vryr