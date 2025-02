MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque el nuevo Universo DC de James Gunn ya esté en marcha, multitud de fans continúan con la esperanza de que Zack Snyder y su DCEU puedan regresar. En algún momento, se ha llegado a especular sobre una posible enemistad entre ambos cineastas. Unas suposiciones que quedan muy lejos de la realidad, tal y como ha demostrado el propio Gunn en su última publicación... que ha desatado los rumores de una posible colaboración.

El copresidente de DC Studios publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece junto a Snyder. El texto que la acompaña, no deja lugar a dudas sobre su relación: "Siempre es un placer ponerme al día con mi amigo Zack Snyder, consumado cineasta (¡y doblemente consumado narrador!)".

Always a pleasure catching up with my friend @ZackSnyder, consummate filmmaker (and a doubly consummate storyteller!) pic.twitter.com/kkl1qZtNup