El año pasado James Watkins estrenó en cines Nunca hables con extraños, remake del filme de terror psicológico danés Gæsterne (Speak No Evil) que contó con Christian Tafdrup tras las cámaras. Nuevas informaciones sostienen que el cineasta se encargará ahora de dirigir para DC Studios, una película sobre uno de los más icónicos villanos de Batman: Clayface, que llegará a los cines el 11 de septiembre de 2026.

Según señala The Wrap, la cinta sobre Clayface tendrá a Watkins al timón mientras que Mike Flanagan, responsable de series como La maldición de Hill House o La caída de la Casa Usher, firmará el guion. Los productores serán Lynn Harris y Matt Reeves, quien volverá a dirigir a Robert Pattinson en The Batman 2, cuyo estreno está previsto para el 1 de octubre de 2027. Todavía no se conoce nada sobre el reparto ni la trama del filme.

Clayface, fue creado por Bob Kane y Bill Finger en 1940 para el número 40 de Detective Cómics. El verdadero nombre del personaje es Basil Karlo, un actor de segunda categoría que, tras ver definitivamente su carrera acaba emprendiendo una carrera criminal adoptando la identidad de un villano que había interpretado en un filme de terror: Clayface, enfrentándose en numerosas ocasiones a Batman.

Sin embargo, Karlo no es el único que ha tomado el manto de Clayface ni sus poderes. El segundo fue Matt Hagen, un cazador de tesoros al que se le otorgaron vastos poderes de cambio de forma y resistencia al exponerse a una sustancia experimental.

Más tarde, en la década de los 70, Preston Payne se convirtió en el tercer Clayface. Se trataba de un consumado científico que padecía de hiperpituitarismo, una condición en la que la glándula pituitaria produce en exceso una o más hormonas, afectando diversas funciones del cuerpo.

Debido a esto, empleó la sangre de Hagen para crear una cura, que, desafortunadamente, lo convirtió en una criatura similar a la arcilla, viéndose obligada a contagiar su nueva condición para poder sobrevivir.

Este villano, maestro del disfraz gracias a su capacidad de adoptar la apariencia de otros a voluntad, también ha sido parte de la mitología del Caballero Oscuro en sus distintas adaptaciones televisivas. Entre ellas, la aclamada serie animada de Batman creada por Paul Dini y Bruce Timm que se emitió en los 90 y también en Batman: El cruzado enmascarado.

De hecho, el personaje ya ha debutado en el nuevo Universo DC de James Gunn ya que ha apareció en el quinto episodio de Creature Commandos.