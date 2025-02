Daniel Craig abandona la película de DC que iba a protagonizar

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque hace meses varias informaciones apuntaban a que Daniel Craig encarnaría a un héroe de DC Comics, en particular, al Sargento Rock (Sgt. Rock), en una cinta dirigida por Luca Guadagnino, parece ser que finalmente no será así, es más, su participación en el proyecto nunca estuvo confirmada.

Y es que, mientras que el pasado noviembre se daba a conocer que el actor de James Bond y el director de filmes como Call Me By Your Name volverían a colaborar juntos tras Queer, una fuente cercana al proyecto ha revelado a Variety que el intérprete no llegó a comprometerse. En todo caso, lo que es seguro es que Craig no dará vida al Sargento Rock, sino que el papel recaerá sobre otro intérprete.

El guion corre a cargo de Justin Kuritzkes, que ya trabajó con Guadagnino en Queer y Rivales y por el momento se desconocen los detalles de la trama. Según apunta el medio estadounidense, James Gunn y Peter Safran están emocionados de que se trate de un filme bélico que demuestre la amplia gama de contenidos de su nuevo universo DC, si bien su papel dentro del mismo no estaría claro.

Creado por Robert Kanigher y Joe Kubert, Rock hizo su primera aparición en 1959, en las grapas de Nuestro ejército en la guerra (Our Army At War). En las viñetas, el personaje luchaba en la Segunda Guerra Mundial y poseía gran destreza con las armas, además de una curiosa habilidad para predecir ataques conocida como "antena de combate". Por otro lado, sus aventuras en los cómics incluyeron colaboraciones con Bruce Wayne, un rol en la administración del presidente Lex Luthor y el liderazgo de un Escuadrón Suicida.

Aparte del filme sobre el Sargento Rock, Guadagnino tiene en su horizonte un reboot de American Psycho y la película Separate Rooms. En cuanto a Craig, que en 2021 encarnaba por última vez a James Bond en Sin tiempo para morir, volverá como el detective Benoit Blanc en Puñales por la espalda 3: El misterio de Lázaro, además de protagonizar Two for the Money junto a Charlize Theron.

Por lo que al nuevo universo DC respecta, cabe recordar que hará su debut en la gran pantalla el próximo 11 de julio, con el estreno de Superman.