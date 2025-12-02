James Gunn desmiente que Supergirl vaya a ser tan cara como Superman

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

El 26 de junio de 2026 verá la luz en cines Supergirl, filme con Millie Alcock en el papel de la heroína titular. Ahora nuevas informaciones aseguraban que el presupuesto de la cinta dirigida por Craig Gillespie (Cruella) ascendería hasta los 200 millones de dólares, algo que James Gunn ha desmentido radicalmente.

Según Forbes, Supergirl, cuyo elenco terminó de filmar la fotografía principal de la película el pasado 10 de mayo, tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares. En perspectiva, la película de Superman, dirigida por Gunn y protagonizada por David Corenswet, contó con un presupuesto neto de 225 millones de dólares tras aplicarse los correspondientes impuestos y beneficios fiscales.

Pero pronto Gunn, responsable de DC Films, saltó a las redes sociales para desmentir la información de forma contundente. "No es ni de lejos cierto", afirmó.

Ver en Threads

Alcock ya hizo un breve, aunque deslumbrante cameo como Kara Zor-El al final de Superman, que recaudó 616 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la cinta de superhéroes más taquillera de 2025. En cuanto al papel de Supergirl, la actriz australiana le confesó a Forbes que no sabía cómo abordar al personaje.

"Pensé: '¿Qué he hecho?' Me costó muchísimo creer que podía hacerlo. Incluso llamé al director diciendo: 'No sé cómo ser esa persona. Solo sé ser yo misma'", admitió Alcock. "Al final me di cuenta de que la única manera de seguir adelante era confiar en mí misma", añadió la actriz que encarnó en La Casa del Dragón a una joven Rhaenyra Targaryen.

"Siempre he creído que todo en la vida llega cuando toca. Las cosas pasan cuando deben pasar, estés o no preparado", sentenció Alcock. "Este trabajo ha sido un viaje de superación de mis propios miedos", admitió a Elle a mediados del pasado septiembre.

Dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, la cinta contará en su elenco con Jason Momoa, quien interpretará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo. Por su parte, Matthias Schoenaerts (Django) será el gran villano de la función al que se enfrentará la prima de Superman.

El actor belga dará vida a Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino intergaláctico extremadamente violento, procedente de un mundo distante que orbita alrededor de una estrella roja. Además, el pasado octubre Deadline dio a conocer que Eve Ridley será quien encarne en la cinta a Ruthye Marye Knolle. Se trata de una joven guerrera y aliada de Kara Zor-El que se une en su batalla contra Krem para vengar a su padre en los cómics de King.

Pero Supergirl no será la única cinta del DCU de Gunn que llegará a las salas en 2026. El 11 de septiembre de dicho año verá la luz Clayface, filme que, dirigido por James Watkins (La mujer de negro) verá a Tom Rhys Harries interpretando al pintoresco villano de Batman.