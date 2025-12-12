La genial reacción de Jason Momoa al Lobo del tráiler de Supergirl: Una referencia perfecta a los cómics de DC - WARNER BROS.

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Supergirl, la siguiente entrega cinematográfica del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, que quedaba inaugurado en la gran pantalla este verano con el estreno de Superman, llegará a las salas el 26 de junio de 2026. Ahora, con el lanzamiento del primer tráiler, los fans han podido tener un primer vistazo de muchos de sus personajes, en especial, de uno tan querido como Lobo, encarnado por Jason Momoa, que también ha reaccionado al adelanto.

Mientras que el avance del filme dura casi dos minutos, Lobo aparece muy brevemente en el mismo, apenas un segundo, en un fugaz vistazo que, por supuesto, no ha pasado inadvertido y cuya captura ya circula por redes sociales. De hecho, el propio Momoa subía a sus historias de Instagram una imagen de su personaje en el tráiler, escribiendo "yo soy el hombre principal", una icónica frase del villano en los cómics de DC.

Jason Momoa on playing Lobo in 'Supergirl'



"I am the main man" pic.twitter.com/DRS8SNMa5L — Superman Saga News (@SuperSagaNews) December 11, 2025

Aunque extremadamente corto, el paso de Lobo por el adelanto es más que suficiente, pues basta para mostrar una caracterización muy cercana a las grapas, con el personaje luciendo piel blanquecina, marcas negras alrededor de los ojos, pesadas cadenas y, por supuesto, un cigarro en la boca. El villano irrumpe en escena caminando tranquilamente tras lo que parece ser el desenlace de la lucha de Supergirl con los hombres que las amenazaban a ella y Ruthye momentos antes (posiblemente mercenarios o cazarrecompensas como el mismo Lobo).

Según observa ScreenRant, la rápida aparición del personaje en el tráiler resulta muy acertada, ya que no resta protagonismo a Milly Alcock como Kara Zor-El pero es suficiente para satisfacer a aquellos que llevan meses deseando verlo.

Por otro lado, y a pesar de la pasión que pueda despertar, cabe recordar que Lobo no es el villano principal de la película, un honor que recae sobre Krem de las Colinas Amarillas (Matthias Schoenaerts), y los fans deberían estar preparados para que su papel en la misma sea limitado. Y es que Lobo ni siquiera aparece en el cómic en el que se basa la cinta, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Aunque Momoa dio vida a Aquaman en el extinto Snyderverse, un papel que se anunció que no retomaría en el nuevo DCU, el actor ya había expresado en el pasado su deseo de interpretar a Lobo. "Zack Snyder me llamó y me pidió que hiciera una audición para Batman, y yo le dije: 'No'. No me veía interpretando a Batman, así que casi rechacé la oferta. Pero hice la audición e interpreté el papel como si Batman fuera un vagabundo, una especie de estafador", recordó el intérprete en una entrevista concedida a New York Times en 2022.

"Lo hice y era exactamente lo que Zack quería para Arthur Curry, el alter ego de Aquaman. Así que me llamó a su oficina y me dijo: '¿Sabes a quién quiero que interpretes?'. Y yo le respondí: 'A Lobo'", explicó entonces, describiendo al personaje como "un cazarrecompensas alienígena del universo DC Comics, con el pelo largo, fumador de puros y motorista".