Tráiler de Supergirl: Acción y resaca cósmica al ritmo de Blondie con la prima canallita de Superman

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Supergirl, la película en la que Milly Alcock retomará su personaje de Kara Zor-El, que ya interpretó en una secuencia en los compases finales de Superman, y que llegará a los cines el 26 de julio del próximo año.

Al ritmo del tema Call Me, de la mítica banda Blondie, la heroína kryptoniana muestra sus credenciales en un adelanto de dos minutos de duración que va de menos a más. De hecho, el tráiler arranca con Kara de resaca y Krypto, el superprerro que ya hizo de las suyas en Superman, meánose encima de la portada de un periódico (el Daily Planet, cómo no) con la foto del heróico primo de la protagonista.

Mucha acción, mucha irreverencia y embriaguez cósmica -Kara no sabe cómo celebrar sus 23 años sobria- y un fugaz y oscuro plano de Jason Momoa como Lobo, el temible cazarrecompensas, son otros de los detalles que deja este primer adelanto que concluye con una contundente frase con la que Supergirl evidencia su gran diferencia con Superman: "Él ve lo bueno de todo el mundo, yo veo la verdad".

Dirigida por Craig Gillespie (Lars y una chica de verdad, Yo Tonya), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, además de Alcock y Momoa, la cinta también cuenta en su elenco con Matthias Schoenaerts, que interpretará al sanguinario pirata cósmico Krem de las Colinas Amarillas; Eve Ridley, que dará vida a la aliada de la protagonista Ruthye Marye Knoll; Emily Beecham como Alura In-Ze, la científica kryptoniana y madre de Supergirl; David Krumholtz como Zor-El, padre de la protagonista; o Alice Hewkin que dará vida a una de las Sklarian Raiders.

Pero Supergirl no será la única cinta del DCU de Gunn que llegará a las salas en 2026. El 11 de septiembre de dicho año desembarcará en cines Clayface, filme que, dirigido por James Watkins (La mujer de negro), verá a Tom Rhys Harries interpretando al pintoresco villano de Batman. Ya en julio de 2027 llegará a las salas Man of Tomorrow, la secuela de Superman de nuevo escrita y dirigida por James Gunn que relatará la improbable alianza de Kal-El (David Corenwet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult) para hacer frente a una terrible amenaza.