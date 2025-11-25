James Gunn admite que su Superman es más débil que otros, pero hay una razón de peso - WARNER BROS.

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

James Gunn admite lo que muchos fans ya señalaron desde el primer momento, su Superman es más vulnerable que otras versiones previas del personaje. Esta reinterpretación no ha estado exenta de críticas entre aquellos más acostumbrados al héroe omnipotente, y el propio Gunn ha decidido explicar que esta decisión responde tanto a motivos narrativos como a la arquitectura global del nuevo Universo DC.

"Sí, entiendo ese punto de vista. Ahora bien, hay algunos guionistas en los cómics, como Grant Morrison, que tomaron la idea de un Superman todopoderoso e hicieron grandes historias con ella", indica el presidente de DC Studios en una entrevista con CBS sobre la idea de que el Hombre de Acero es tan poderoso que resulta poco interesante porque nunca corre verdadero peligro. "Pero para mí, sí, de niño, la razón por la que me gustaba más Batman que Superman era porque Superman era demasiado fuerte a veces".

Gunn aprovecha Y recuerda que la fuerza de Superman nunca ha sido fija en los cómics, sino que ha cambiado con el tiempo. "Los poderes de Superman han aumentado y disminuido a lo largo de los años. En 1938, básicamente solo era un tipo fuerte. Las balas rebotaban en él, podía saltar bastante alto, pero no era el Superman que conocemos y amamos", apunta el cineasta sobre los orígenes del icónico personaje, que en DC Studios lo interpreta David Corenswet.

"Llegó la serie de radio y, de repente, podía disparar rayos por los ojos y volar. Luego se hizo cada vez más y más fuerte hasta llegar al punto álgido de sus poderes, cuando estaba partiendo planetas por la mitad. Y más adelante, en la película de 1978, hacía que el tiempo fuera hacia atrás girando el mundo", añade el director de Superman antes de señalar que, como él en su película, los cómics ya reaccionaron a ese exceso de poder: "Luego lo bajó un poco a la tierra John Byrne en los 80, y siempre ha tenido esa especie de vaivén de '¿cuán poderoso es?'".

Respecto a esa pregunta, Gunn opina que si Superman se situase en un nivel casi ilimitado, el resto de héroes de su franquicia perderían relevancia en DC Studios. "Estamos construyendo todo un universo de personajes y no quería tener a un tipo que fuera mucho más fuerte que cualquier otro y que un tipo con un arco y una flecha no importara", asegura en clara referencia a Green Arrow.

"Bueno, siempre hemos tenido la kryptonita y la magia, esas son las dos cosas que pueden afectar a Superman, pero en los cómics se ha enfrentado a Juicio Final y a personajes de la misma fuerza y le han dado buenas palizas", explica el realizador para remarcar que en su filme "era importante mostrarlo desde un ángulo diferente al que lo hemos visto anteriormente en las películas".

Gunn volverá a defender su versión del Último Hijo de Krypton en Man of Tomorrow, secuela del personaje que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. EL cineasta la define como "una historia tanto de Superman como de Luthor donde ambos trabajan juntos frente a un enemigo superior", que será Brainiac.

Pero antes, la franquicia tiene cita con otra integrante de la superfamilia: el 26 de junio de 2026 llegará a cines Supergirl, con Milly Alcock retomando su rol de Kara Zor-El tras su cameo al final de Superman. Dirige Craig Gillespie (Cruella), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, y contará en su elenco con Jason Momoa, quien encarnará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis del largometraje.