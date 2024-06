¿Giancarlo Esposito Será El Villano De Capitán América 4?

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días se confirmó el fichaje de Giancarlo Esposito por el Universo Cinematográfico Marvel. Su papel era un misterio... hasta ahora que se ha confirmado que el actor de Breaking Bad y The Boys dará vida a un temible villano en uno de los próximos estrenos de la franquicia, Capitán América: Brave New World.

Según informa The Hollywood Reporter, la película ha comenzado esta misma semana a rodar escenas adicionales en Atlanta y Esposito forma parte del elenco de la primera aventura cinematográfica de Sam Wilson (Anthony Mackie) como Capitán América, donde dará vida a un villano cuya identidad no ha trascendido.

Esta nueva información confirma lo adelantado hace unos días por insider Murphy's Multiverse, que ya aseguro el actor debutará en la próxima película del superhéroe de barras y estrellas. La fuente define al personaje de Esposito como un "antagonista agente del caos".

El p fichaje del intérprete por la película respondería a la labor del guionista Matthew Orton, que fue contratado para escribir algunos estos reshoots y que habría creado al personaje de Esposito.

De confirmarse, el actor sumaría un nuevo papel como antagonista a su prolífica carrera. Tras ser el inolvidable y malvado Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul, también ha asumido papeles de villano en The Mandalorian, siendo el temible Moff Gideon, y en The Boys, encarnando al empresario corrupto Stan Edgar.

Desde que se desvelara su llegada al Universo Cinematográfico Marvel, muchos fans han sugerido varios personajes diferentes que podrían encajar en el perfil de Esposito. El nombre más repetido era el de Doctor Muerte (Doctor Doom) en un debut que llegaría en Los 4 Fantásticos.

Recientemente, Esposito desveló cómo se gestará su llegada a la saga. "El UCM ha llamado a mi puerta y es un papel que no podríais predecir. Primero habrá un anticipo y después habrá una serie", aseguró durante su paso de la Comic Con de Brasil.

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025 con Anthony Mackie como nuevo abanderado de la libertad. Junto a él estará Danny Ramírez como Joaquín Torres, el nuevo Falcon. Harrison Ford se mete en el papel de Thaddeus 'Thunerbolt' Ross, que podría convertirse en el Hulk Rojo. También se ha recuperado a Tim Blake Nelson en el papel de Samuel Stern, A.K.A. el Líder y a Liv Tyler como Betty Ross.

Dirigida por Julius Onah, la película supondrá a su vez los debuts en el UCM del luchador de la WWE, Seth Rollins, que interpretará a un miembro de la organización criminal conocida como la Sociedad Serpiente, y Shira Haas, quien encarnará a la heroína israelí Ruth Seraph, alias Sabra.