Filtrada la imagen de Hulk Rojo en Capitán América 4: Brave New World

Capitán América: Brave New World verá la luz en cines el 14 de febrero de 2025 con Anthony Mackie como nuevo centinela de la libertad. Mientras se acerca la fecha de estreno, nuevas imágenes de los materiales promocionales del filme, muestran al fin un primer vistazo a uno de sus más esperados personajes, el mastodóntico Hulk Rojo.

El suculento adelanto de la cinta, mostrado por Kevin Feige en la pasada CinemaCon celebrada en Las Vegas, dejó a los fans marvelitas con los dientes aún más largos. Y es que en él hacía acto de presencia nada menos que Harrison Ford, recogiendo el testigo del fallecido William Hurt como el General 'Thunderbolt' Ross. Un personaje que ahora es el nuevo presidente de los Estados Unidos, título con el que le ordenará a Sam Wilson refundar a los Vengadores.

No es ningún secreto que Ross se convertirá en el tan temido como formidable Hulk Rojo de los cómics. Hasta ahora, Marvel ha tenido mucho cuidado para evitar las posibles filtraciones del aspecto que tendrá este poderoso personaje en la cinta dirigida por Julius Onah.

Sin embargo, una línea de productos oficiales del filme ha revelado cómo se verá el padre de Betty Ross, a quien interpretará de nuevo Liv Tyler, como la poderosa antítesis de Bruce Banner. Y es que, una imagen que corre ya como la pólvora de los nuevos menús infantiles de McDonalds ofrece a los fans un primer vistazo de Hulk Rojo.

Se trata de una figurita al más puro estilo de los muñecos Funko Pop en la que el antihéroe de Ford aparece sin su característico mostacho, completamente enfurecido y llevando sus desgarrados pantalones cortos de color negro. Además, la imagen muestra los distintos looks de Sam Wilson portando el escudo de Steve Rogers, y otra, en la que despliega al completo sus alas.

