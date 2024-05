Este es el nuevo traje del Capitán América en Brave New World

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025 con Anthony Mackie recogiendo la antorcha de Steve Rogers como nuevo guardián de la libertad. Y Marvel ya ha revelado oficialmente el espectacular uniforme que vestirá Sam Wilson en la cinta de Julius Onah.

Ha sido Empire Magazine quien ha ofrecido a los seguidores marvelitas a través de su cuenta en X, antes Twitter, esta imagen de Mackie enfundado en su nuevo uniforme de Capitán América. En ella, puede verse al actor sosteniendo el escudo de Rogers, vistiendo un imponente traje azul oscuro muy similar al de su predecesor tanto en los cómics como en el UCM.

Sin embargo, no ha causado muy buena impresión entre los seguidores marvelitas. Y, de hecho, muchos argumentan que este diseño desmerece completamente el impresionante atuendo que el estudio liderado por Kevin Feige le había dado a Wilson al final de Falcon y El Soldado de Inverno.

🇺🇸 EXCLUSIVE IMAGE 🇺🇸#CaptainAmerica: Brave New World puts Sam Wilson through his paces, says director Julius Onah.



'The action in this movie is incredibly exciting because this is a guy who can break, who can bleed,' he tells Empire.



READ MORE: https://t.co/0RMrWfKfni pic.twitter.com/jjUwLuAKxX