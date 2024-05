Giancarlo Esposito confirma su fichaje por Marvel ¿Cómo Doctor Doom?

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Giancarlo Esposito ha dado nuevos detalles sobre su reciente fichaje por el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor de Breaking Bad, The Mandalorian y The Boys se suma a la saga en un papel que por ahora sigue sin ser revelado, aunque cada vez más direcciones apuntan hacia un mismo lugar: el Doctor Muerte (Doctor Doom).

Durante la convención Phoenix Fan Fusion, Esposito mantuvo un encuentro con el público asistente, donde habló sobre su rol en la franquicia superheroica. "El UCM ha llamado a mi puerta y es un papel que no podríais predecir. Primero habrá un anticipo y después habrá una serie", comentó.

“The MCU has knocked on my door and it’s a role you won’t predict. It will be teased and there will be a series afterwards.” #phxfanfusion pic.twitter.com/RF5yjcHaqm — Legion of Sand (@LegionofSand) May 25, 2024

La mayoría de rumores señalan hacia un papel de villano para Esposito. Algunos aseguraban que el acto interpretaría a Norman Osborn, el temible Duende Verde de Spider-Man. Pero sus nuevas declaraciones parecen descartar esta teoría. Y es que, aunque es cierto que en 2025 se estrenará la serie de animación Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, a priori no hay ningún estreno previo donde se le pueda presentar.

Descartado Norman Osborn, quedaría vía libre para que Esposito sea el Doctor Muerte, el otro gran personaje con el que se le ha vinculado. Este temible villano, uno de los más icónicos de Marvel, podría aparecer en Los 4 Fantásticos, que comienza su rodaje muy pronto. Y después tendría una serie antes de, quizá, asumir el papel de antagonista principal en Vengadores 5 y Vengadores: Secret Wars.

De hecho, algunos rumores ya habían sugerido que Muerte llegaría en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos y que tendría después una serie que prepararía el terreno para su presencia en otras películas e, hipotéticamente, una secuela de la familia fantástica.

Además, durante la convención, un fan le dijo al actor que sería un "excelente" Doctor Muerte en Los 4 Fantásticos. Esposito habló sobre "hacerlo realidad" y "hacer creer en ello". No queda claro si esas palabras son una confirmación de que se hará cargo del personaje, pero sin duda alimentan aún más los rumores.

Someone mentioned Giancarlo would be an excellent Dr. Doom in the Fantastic Four film. Giancarlo talks about talking it into existence and making yourself believe in it. Hmmm… #phxfanfusion pic.twitter.com/cA3XKfyPfw — Legion of Sand (@LegionofSand) May 25, 2024

Dirigida por Matt Shakman, Los 4 Fantásticos estará protagonizada por Pedro Pascal (The Last of US) que interpretará a Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby (Misión Imposible) será Sue Storm/Mujer Invisible, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) dará vida a Ben Grimes/La Cosa y Joseph Quinn (Stranger Things) será el encargado de interpretar a Johnny Storm/Antorcha humana.

La cinta de Marvel Studios, que también contará con Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Sufer, Ralph Ineson como Galactus y Paul Walter Hauser y John Malkovich en papeles aún no revelados se estrena el 25 de mayo de 2025.