Una estrella de Breaking Bad y Better Call Saul quiere su propio spin-off

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Giancarlo Esposito se ganó un lugar de honor en la historia de Breaking Bad encarnando a uno de sus más carismáticos antagonistas, Gus Fringe. Y tras interpretarlo también en su spin-off y precuela, Better Call Saul, cree que una serie centrada en el pasado de su personaje y en cómo se convirtió en un señor del crimen es posible.

"Tengo muchas propuestas que me gustaría desarrollar", confesó Esposito a su paso por los Premios Emmy en declaraciones a Variety. "Si estuviese hablando con Vince Gilligan ahora mismo, le diría: El ascenso de Gus... Espera unos años, haz otra serie y después hablamos", prosiguió.

De hecho, para Esposito lo verdaderamente atractivo es profundizar aún más en el pasado del narcotraficante antes de los eventos de Better Call Saul. "Es interesante saber cuáles son las piezas que hicieron de Gis Fringe lo que es o de donde viene su posición de poder en Chile. Y ver su historia familiar", explicó dando a entender que aún quedan aristas de su personaje por conocer.

