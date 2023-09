¿El Gambito de Channing Tatum en Deadpool 3 de Marvel?

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Hace ya varios años, Channig Tatum estuvo a punto de dar vida a Gambito en su propia película ambientada en el universo de los X-Men, pero el proyecto no salió adelante. Y una nueva información parece confirmar que aún podría interpretar al héroe mutante en Deadpool 3 de Marvel.

La única vez que Remy LeBeau, el mutante de los naipes más conocido como Gámbito, apareció en la gran pantalla, fue junto a Hugh Jackman en X-Men Orígenes: Lobezno con el rostro de Taylor Kitsch. Tras su debut en el filme, Fox puso en marcha un spin-off que iba a tener a Tatum en el papel del héroe mutante.

Después de varios fallidos intentos, la cinta no salió adelante y fue cancelada en 2019. Pero los fans vieron un pequeño atisbo de esperanza cuando el pasado mes de julio, MyTimeToShineHello comentó en su cuenta de Instagram que Tatum rodó un cameo para interpretar al personaje en la tercera entrega del mercenario bocazas de Ryan Reynolds.

Ahora, según recoge DeadpoolUpdate en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, una nueva actualización en IMDB, parece confirmar que así será. Al parecer, la web ha incorporado en la pestaña del equipo de Deadpool 3 al actor Joel Adrien que figura como el doble de Tatum.

A new IMDb listing for Channing Tatum’s stunt double has been added to the crew list for ‘DEADPOOL 3’.



He has been rumored to be making an appearance as #Gambit in the film.



