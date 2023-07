¿Es el Lobezno de Deadpool 3 el mismo Logan de X-Men 97?

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

El rodaje de Deadpool 3 sigue adelante con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que volverá a interpretar a Logan en la película que llegará a los cines en mayo de 2024. Y con los fans entusiasmados tras confirmar que el mutante de las garras vestirá su clásico traje amarillo y azul de los cómics, muchos se preguntan ya si esta variante es la misma que verán en la serie de X-Men 97.

Hace unos días los seguidores del UCM pudieron ver unas imágenes filtradas de la película en las que Jackman aparecía junto al mercenario bocazas enfundado en su ya más que legendario uniforme en las viñetas. Esto ha suscitado la curiosidad entre los fans, que arden en deseos de saber si Shawn Levy ha traspasado las fronteras del Multiverso para sacar a la variante de Lobezno en la serie de X-Men 97 que verá la luz en enero de 2024 y hacerla corpórea en Deadpool 3.

First look at Deadpool and Wolverine in ‘DEADPOOL 3’ ⚔️ pic.twitter.com/VueUohJeiG