¿Confirmado el papel secreto de Daniel Radcliffe en Deapool 3 de Marvel?

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Tras recuperar a Hugh Jackman como Lobezno y a otros miembros de los X-Men para su trama, Deadpool 3 se ha convertido en una de las películas más esperadas de Marvel. Y nuevas informaciones sugieren que el protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, se ha unido al reparto de la película protagonizada por Ryan Reynolds en un papel aún no revelado.

Durante mucho tiempo, los fans barajaron la posibilidad de que Radcliffe fuese el nuevo Logan del Universo Marvel. Es más, ya en 2022, durante el estreno de La ciudad perdida, donde compartió protagonismo con Sandra Bullock, el propio actor admitió que le gustaría interpretar al mutante de las garras en el UCM.

Ahora, según ha comentado en su cuenta de Patreon el periodista Daniel Richtman, pese a que, evidentemente, el papel de Lobezno recae una vez más sobre Jackman, Radcliffe tendrá un hueco en Deadpool 3. Al parecer, el actor británico formará parte de la cinta dirigida por Shawn Levy en la que interpretará a un personaje que, por ahora, permanece en estricto secreto.

BREAKING: DANIEL RADCLIFFE HAS REPORTEDLY BEEN CAST IN 'DEADPOOL 3' FOR A "SECRET ROLE" pic.twitter.com/4FdTxMpVGF