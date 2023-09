Filtración de Deadpool 3 confirma a Dientes de Sable, el hermano de Lobezno

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de que la huelga de guionistas y actores puso en pausa el rodaje de Deadpool 3, la cinta sigue generando nuevas informaciones. El debut del Mercenario Bocazas en el Universo Cinematográfico Marvel llevará aparejado el regreso del Lobezno de Hugh Jackman. Pero no será el único personaje conocido que regrese al filme.

Según informa el insider Daniel Richtman, Lobezno estará acompañado de otros personajes de la extinta saga X-Men. Concretamente, quien volverá será el actor Liev Schreiber. En la película X-Men Orígenes: Lobezno, el intérprete dio vida a Victor Creed, más conocido como Dientes de Sable.

