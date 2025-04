La galaxia renace en Japón: 8 grandes anuncios de la Star Wars Celebration con Ryan Gosling, Pedro Pascal y Darth Maul

Los 8 grandes anuncios de la Star Wars Celebration en Japón - GETTY FOR DISNEY

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

La Star Wars Celebration 2025, que ha tenido lugar en Tokio del 18 al 20 de abril, ha supuesto un punto de inflexión para la franquicia galáctica que, con un buen puñado de anuncios importantes, ha querido dejar claro que la saga encara una etapa de expansión y renovación, con su regreso a los cines, con dos estrenos ya con fecha, y más y más series para streaming.

El evento reunió a miles de fans y a los principales responsables creativos de Lucasfilm, que aprovecharon la ocasión para desvelar adelantos exclusivos de las próximas producciones tanto para la gran pantalla como para Disney+, consolidando una hoja de ruta que combina el regreso de personajes emblemáticos con nuevas apuestas narrativas. Una combinación de nostalgia y nuevas propuestas que aseguran el futuro de la galaxia muy, muy lejana.

STAR WARS: STARFIGHTER

Tras las informaciones aparecidas hace unas semanas, Lucasfilm anunció oficialmente Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. Esta nueva película, ambientada cinco años después de El ascenso de Skywalker, llegará a los cines el 28 de mayo de 2027. El proyecto apuesta por una historia completamente nueva dentro del universo Star Wars, con la promesa de renovar la saga y atraer a una nueva generación de espectadores.

THE MANDALORIAN & GROGU

Durante el evento, los asistentes pudieron ver el primer adelanto de The Mandalorian & Grogu, la película que marcará el regreso de Star Wars a los cines tras siete años. El estreno está fijado para el 22 de mayo de 2026, y supondrá la primera adaptación cinematográfica de una serie de Disney+ dentro del universo Star Wars. En el panel se mostraron imágenes inéditas que anticipan una aventura de gran escala, con la participación de su protagonista, Pedro Pascal, y sus dos fichajes estrella para el salto a la gran pantalla: Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

MÁS PELÍCULAS EN DESARROLLO (sin fecha de estreno)

Nueva Orden Jedi: Dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, la película está centrada en Rey (Daisy Ridley) reconstruyendo la Orden Jedi tras los eventos de El ascenso de Skywalker. Confirmada por Lucasfilm, pero sin fecha de estreno asignada.

Dawn of the Jedi: Dirigida por James Mangold, la cinta explorará los orígenes de la Fuerza y la primera Orden Jedi, remontándose 25.000 años atrás en el tiempo para mostrar en una época nunca antes vista en pantalla.

Película de Taika Waititi: El proyecto del director de Thor Ragnarok y Jojo Rabbit sigue en desarrollo activo en Lucasfilm, aunque sin detalles argumentales ni fecha de estreno. Waititi sigue trabajando en el guion.

Trilogía de Simon Kinberg: La del guionista de Sr. y Sra. Smith, Jumper o Abraham Lincoln: Cazador de vampiros será una nueva trilogía que podría suponer los episodios X-XII... o una historia independiente. El director de X-Men: Fénix Oscura o Agentes 355 y cocreador de Star Wars Rebels sigue trabajando en su desarrollo, pero las películas no tienen ni fecha ni detalles confirmados.

ANDOR, TEMPORADA 2

Del lado de las series, la próxima cita de los fans de Star Wars es inminente, con el estreno este miércoles 22 de abril de la segunda temporada de Andor. Tony Gilroy y Diego Luna presentaron los nuevos capítulos, cuya primera entrega se proyectó en el marco del evento y que profundizan en la evolución de Cassian Andor y el nacimiento de la Alianza Rebelde. La temporada constará de 12 episodios que se emitirán en bloques semanales de tres, concluyendo el 13 de mayo de 2025, y servirá de puente directo con los acontecimientos de Rogue One.

AHSOKA TEMPORADA 2

En cuanto a Ahsoka, Lucasfilm confirmó que la segunda temporada comenzará su rodaje en la primavera de 2025 en Reino Unido, con vistas a estrenarse en Disney+ durante el verano de 2026. Aunque aún no hay fecha exacta, la expectación es máxima tras el éxito de la primera temporada. Rosario Dawson repetirá como protagonista y la nueva entrega promete profundizar en la mitología Jedi y el legado de Anakin Skywalker/Darth Vader, que volverá a estar encarnado por Hayden Christensen, además de incorporar nuevos personajes.

MAUL: SHADOW LORD

Uno de los anuncios más celebrados fue la serie de Darth Maul, el legendario villano que hizo su debut en el Episodio I: La amenaza fantasma. La producción de animación, que llevará por título Maul: Shadow Lord, llegará a Disney+ en 2026 y seguirá al personaje tras los eventos de The Clone Wars, mostrando su intento de reconstruir su sindicato criminal en un planeta fuera del alcance del Imperio. El tráiler reveló que Maul tomará como aprendiz a una joven Twi'lek, presumiblemente Darth Talon, y que la animación mantendrá el estilo de las series recientes como The Bad Batch, pero con un toque más oscuro y estilizado.

STAR WARS: VISIONS, TEMPORADA 3

La animación también fue protagonista con el anuncio de la tercera temporada de Star Wars: Visions, la antología de cortometrajes desarrollados por algunos de los estudios de anime japonés más prestigiosos, que se estrenará en Disney+ el 29 de octubre de 2025. La nueva entrega volverá a contar con nueve episodios, incluyendo secuelas directas de tres las historias más aclamadas de la primera temporada: The Duel, The Village Bride y The Ninth Jedi.

THE NINTH JEDI

Además, durante la presentación también se confirmó que The Ninth Jedi tendrá su propia serie bajo el sello Visions Presents, con estreno previsto para 2026. El creador Kenji Kamiyama supervisará este nuevo proyecto, que profundizará en la historia de Kara, la hija del fabricante de sables de luz Juro, que es perseguida por fuerzas oscuras mientras está en una peligrosa misión para entregar sables de luz recién fabricados.

Kamiyama adelantó que el episodio Child of Hope del Volumen 3 de Visions continuará la historia de Kara y Juro, terminando con su partida en busca de su padre. Y que The Ninth Jedi seguirá su secuestro y la pista de esos misteriosos sables de luz que cambian de color según la conexión de su portador con la Fuerza.