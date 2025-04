El creador de Andor revela por qué la serie de Star Wars descartó su plan original de 5 temporadas

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 22 de abril Disney+ estrenará la temporada 2 de Andor. La aclamada serie de Star Wars fue concebida inicialmente como una ficción de cinco temporadas, pero el proyecto protagonizado por Diego Luna como Cassian Andor quedó condensado en únicamente dos entregas. Ahora, ya en el marco del lanzamiento de la última tanda de capítulos, su creador, Tony Gilroy, ha explicado el motivo.

En una entrevista con SFX, Gilroy explicó que la decisión de reducir la serie no se debió a órdenes de Disney y Lucasfilm ni a recortes presupuestarios, sino a limitaciones propias del peso que conlleva una producción de esta magnitud y el desgaste que conlleva. algo, asegura, ya se hizo evidente a mitad del rodaje de la primera temporada. "Estábamos a mitad del rodaje de la primera temporada, saliendo del Covid, y el tamaño monumental de la serie, el esfuerzo y todo lo demás apenas comenzaban a hacerse evidentes", comentó.

"Nos dimos cuenta de que no tenía suficientes energías para hacerlo, y que el rostro de Diego no podía soportar el ritmo, porque simplemente lleva demasiado tiempo producirla", dijo. La referencia a la cara de Luna alude al hecho de que, con cada año de producción, el actor envejece, creando así una inconsistencia para un personaje que debería parecer más joven que en Rogue One. "Disney nos salvó al decir: 'De acuerdo, si podéis encontrar una forma de hacerlo, os lo compramos'", añadió Gilroy.

La segunda temporada de Andor tendrá 12 episodios y la historia se dividirá en cuatro bloques de tres episodios cada uno. Cada bloque de tres episodios representará un año distinto en el viaje de Cassian hasta convertirse en el rebelde que aparece en Rogue One y que es clave para acabar, ya en el Episodio VI - Una nueva esperanza, con la Estrella de la Muerte.

"Es un experimento fascinante, y no sé si alguien lo ha hecho antes. Vamos a saltar un año entre cada bloque, y vamos a usar ese espacio de una forma muy interesante, regresando durante tres días cada vez, como un jueves, viernes y sábado, o un lunes, martes y miércoles", esgrimió. Este enfoque permite que la serie cubra los cuatro años restantes del viaje de Cassian antes de Rogue One.

"El reto es: ¿cómo retomamos cada capítulo? Queríamos que fuera lo más elegante y fluido posible, y empezar con fuerza desde el primer momento. Hubo mucha experimentación para asegurarnos de que funcionara", planteó el creador.