Star Wars: James Mangold viaja 25.000 años atrás para huir del fandom y 'lore' en Dawn of the Jedi

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

James Mangold busca dejar su propia impronta en el universo Star Wars con Dawn of the Jedi. La cinta, aún sin fecha de estreno, estará ambientada 25.000 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker y relatará el origen de la Orden Jedi. Sin embargo, el director y coguionista de esta nueva entrega busca desmarcarse de lo ya establecido en la saga.

"Para mí, el aspecto verdaderamente importante es la libertad de poder hacer algo nuevo", explicó Mangold en declaraciones a Movieweb al abordar el enfoque que quiere darle a Dawn of the Jedi. "En lo referente a Star Wars, el guionista Beau Willimon y yo hemos estado trabajando en un guion, y veremos qué pasa", añadió.

Y es que el director de A Complete Unknown, el biopic sobre el cantante Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet, ha querido explorar la saga galáctica desde su adolescencia. Pero no tiene interés alguno explorar tramas o lugares ya conocidos, sino en desarrollar algo completamente nuevo.

De ahí que Dawn of the Jedi se sitúe 25.000 años antes de las películas originales de Star Wars. "En este momento no me interesa verme limitado a una mitología prácticamente inalterable, y no puedes contentar a nadie", subrayó Mangold que parece ser plenamente consciente de lo celoso que son los seguidores más intransiguentes de Star Wars. Un fandom radical e inflexible alérgico a cualquier tipo de evolución o innovación que ya sufrieron en sus carnes Rian Johnson con el Episodio VIII - Los últimos Jedi o más recientemente series como The Acolyte.

Cabe recordar que Dawn of the Jedi es uno de los proyectos que más interes despierta entre los incondicionales de la saga desde que se anunciase por primera vez en la Star Wars Celebration de Londres en 2023, principalmente porque se trata de un periodo de la saga que, en el canon, solo se exploró en una serie de cómics de 15 números y una novela complementaria, todas publicadas entre 2012 y 2014.

Por otro lado, el nombre de Willimon, sin duda, les sonará familiar a los incondicionales de la saga, ya que escribió varios episodios de Andor, la serie precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars, centrada en su protagonista, Cassian Andor (Diego Luna), cinco años antes de los eventos del filme estrenado en 2016 y que le valió una nominación al Emmy.