Lucasfilm tiene en su horizonte más de una decena de proyectos para llevar a Star Wars de vuelta a la gran pantalla, de donde ha estado ausente desde el último estreno cinematográfico de la saga, Star Wars: El ascenso de Skywalker, en 2019.

De momento, The Mandalorian y Grogu es la única cinta que cuenta con una fecha de estreno concreta, el 22 de mayo de 2026, mientras que se conocen pocos detalles del resto de filmes en desarrollo. No obstante, las últimas informaciones, que relacionan a Ryan Gosling con la película de la franquicia que prepara Shawn Levy, director de Deadpool y Lobezno, abren la posibilidad de que esta sea la siguiente entrega en llegar a los cines tras la dirigida por Jon Favreau.

Según informa The Hollywood Reporter, Gosling estaría en negociaciones para protagonizar la cinta de Star Wars que Levy lleva desarrollando desde 2022 y en cuyo guion trabaja desde hace un año Jonathan Tropper (El proyecto Adam). Por el momento, no se sabe demasiado del filme, más allá de que será una película independiente y no estará conectado con la saga de los Skywalker.

El fichaje de una estrella de primer nivel como el intérprete de Barbie o La ciudad de las estrellas (La La Land) podría hacer despegar un proyecto que por mucho tiempo ha carecido de actualizaciones. Levy había dicho que comenzaría a trabajar en él después de terminar con Deadpool & Lobezno y la última temporada de Stranger Things, en la que dirige varios capítulos, pero el cineasta también estaba interesado en reunirse de nuevo con Hugh Jackman y Ryan Reynolds en una cinta sobre una 'boy band' para Paramount.

Cabe recordar que el nombre del tres veces nominado al Oscar ya estuvo relacionado con la franquicia galáctica, cuando se rumoreaba que tanto él como Zac Efron estaban siendo considerados por J.J. Abrams para un papel en el Episodio VII (en concreto, y según se especula, Kylo Ren, personaje que acabó siendo encarnado por Adam Driver).

En 2024, Gosling protagonizaba la cinta de comedia y acción El especialista, junto a Emily Blunt. Recientemente, el intérprete terminaba de rodar Project Hail Mary, filme de ciencia ficción basado en el libro homónimo de Andy Weir que llegará a las salas el 20 de marzo de 2026.