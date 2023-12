Mensajes de Jonathan Majors a su presunta víctima de maltrato: "Soy un monstruo y un hombre horrible. Me voy a suicidar"

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

El juicio contra Jonathan Majors continúa. El actor que da vida Kang en el Universo Marvel está siendo juzgado por un delito de violencia doméstica y otros cargos de agresión y acoso con agravantes y, durante la última sesión, han salido a la luz unos perturbadores mensajes que intercambió el actor con su exnovia, Grace Jabbari.

Los mensajes de texto son de septiembre de 2022 y hablan de un incidente anterior entre Majors y Jabbari cuando eran pareja. En el intercambio, Majors intenta disuadir a Jabbari de ir al hospital después de sufrir una lesión en la cabeza. "Me temo que no tienes perspectiva de lo que podría pasar si vas al hospital. Te harán preguntas y, como no creo que realmente nos protejas, podría dar lugar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo", dice.

"Siento que quieres que estemos juntos, como si no te avergonzaras de todo lo que le dijiste a tus amigos y familiares. Anoche pensé en suicidarme en lugar de volver a casa. Anoche dijiste que necesitabas amor y traté de dejar mis sentimientos a un lado. Pero yo también necesito amor. O tal vez soy un monstruo y debería suicidarme. Esta vida es miserable", reza un mensaje del actor, que insistió en quitarse la vida en otro texto.

"Realmente me voy a suicidar. Ni siquiera es que lo esté sopesando... Soy un monstruo. Un hombre horrible. No soy capaz de amar. Me voy a suicidar pronto. Ya he puesto las cosas en marcha", escribe.

Además de los mensajes de texto, el tribunal publicó un clip de audio de una discusión de septiembre de 2022 entre Majors y Jabbari. "Soy un gran hombre. Un gran hombre. Estoy haciendo grandes cosas, no solo por mí, sino por mí, por mi cultura y por el mundo. En realidad, esa es la posición en la que me encuentro. Eso es real. No estoy siendo un idiota al respecto. No lo pedí. He trabajado y esa es la situación. La mujer que me apoya necesita ser una gran mujer y hacer sacrificios como los que hace el hombre por ella y, en última instancia, por ellos", se escucha.