¿En Marcha La Película De Agente Venom Sin Tom Hardy?

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Venom: El último baile que además de poner punto final a la trilogía del simbionte alienígena, ha presentado en la gran pantalla a Knull, el temido dios negro y hacedor de los simbiontes. Ahora, nuevas informaciones sugieren que hay planes para poner en marcha otro filme... pero no será Tom Hardy quien lo protagonice.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cinta de Kelly Marcel culmina con Venom despidiéndose de Eddie antes de sacrificarse para impedir que Knull consiga, mediante su legión de xenófagos, el códice, lo único capaz de liberarlo de la prisión en la que se encuentra. Y es que, mientras uno de los dos siga con vida, seguirá existiendo.

Ese parece ser el final de Venom, Pero también el comienzo de una nueva y normal vida para Brock. Sin embargo, la franquicia del simbionte alienígena podría continuar sin Hardy como protagonista con una cinta de Agente Venom.

Según ha comentado Daniel Richtman en su cuenta de X, Sony está desarrollando una nueva entrega del protector letal: El Agente Venom. Un nombre que, sin duda, a muchos les resultará sobradamente familiar. Y es que, bajo la apariencia de esta encarnación del simbionte, se encuentra Flash Thompson, el antiguo compañero de instituto de Peter Parker.

Literally didn't say any of that except for the Agent Venom in development part. This account just can't stop lying pic.twitter.com/7NUALBXGyo