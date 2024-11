Filtrada la variante de Bruja Escarlata de Vengadores: Doomsday y su relación con Doctor Doom

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Aún queda año y medio para que llegue a los cines Vengadores: Doomsday, el 30 de abril de 2026, pero inevitablemente la cinta ya es objeto de numerosos rumores y posibles filtraciones que pretenden arrojar un poco más de luz sobre una trama cuyos detalles por el momento se desconocen. Según las últimas informaciones, la Bruja Escarlata jugará un papel fundamental en la entrega y hay quien apunta que se aliará con el mismísimo Victor Von Doom.

El regreso de Robert Downey Jr. al UCM, no como Tony Stark/Iron Man, que se sacrificaba heroicamente en Vengadores: Endgame para derrotar a Thanos, sino como el próximo gran villano de la franquicia, fue una grata sorpresa para muchos fans... si bien también despertó ciertas reticencias. Ahora, parece que Elizabeth Olsen, otra intérprete que había estado ausente de la saga marvelita desde la aparente muerte de su personaje, volverá como antagonista, aunque, en este caso y según apuntan los rumores, retomando su antiguo papel.

La presencia de Wanda Maximoff en Doomsday es algo sobre lo que se lleva hablando ya un tiempo. Ahora, la presentadora del programa Beyond the Trailer, Grace Randolph, ha señalado que el personaje no volverá como una variante, tal y como algunos especulaban, lo que hace suponer que será la misma Bruja Escarlata que aparentemente moría en los compases finales de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Puesto que lo último que los fans vieron de Wanda era cómo se redimía de sus crímenes destruyendo el Darkhold, el hecho de que vuelva a presentarse como villana no tendría mucho sentido a priori, si bien es cierto que, dado su frágil estado, podría ser fácilmente manipulada por el Doctor Doom, tal y como señala ComicBookMovie.

Por otro lado, hace unas semanas el 'insider' MyTimeToShineHello dejaba caer en su cuenta de X que la Bruja Escarlata y el soberano de Latveria podrían compartir un romance, tal y como ocurre en las grapas... Una información respaldada por Alex Pérez de The Cosmic Circus, que insinuaba que el personaje de Olsen ostentará el título de "baronesa".

I hear Wanda will be a main player in both Avengers films



Will share a lot of screen time with RDJ's Doom (as his lover?) pic.twitter.com/y59oBx5qt0