Filtrado el tráiler de la temporada 2 de Daredevil: Born Again con Jessica Jones

Marvel Studios ha exhibido a puerta cerrada en la New York Comic-Con el tráiler de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que llegará a Disney+ en marzo de 2026. Aunque el adelanto iba destinado en exclusiva a los asistentes del evento, el metraje proyectado ya circula en redes sociales, pues tras el breve vistazo que Krysten Ritter, la actriz que da vida a Jessica Jones, subió a Instagram y borró después, el avance completo se ha filtrado y permite desgranar varias claves de la nueva tanda de episodios.

El vídeo confirma el reencuentro entre Jessica Jones (Ritter) y Matt Murdock, así como la incorporación de la investigadora privada a la lucha contra Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York y empeñado en afianzar su Fuerza Antivigilantes.

El tráiler también desvela el regreso del temible Bullseye, de un Kingpin maniático que presume de poder desde la alcaldía y de Foggy Nelson, fallecido en la entrega anterior, a través de lo que parecen flashbacks.

Otro de los aspectos que más destacan del vistazo a la serie es un cartel colocado en la calle que anuncia que Matt Murdock está desaparecido, lo que podría indicar que, en la doble vida que lleva, la identidad superheroica gana terreno a la personal.

Una posibilidad que complicaría su reconciliación con Karen Page porque, tal y como avanza el teaser, la próxima entrega de Daredevil: Born Again recupera el romance entre Matt y Karen, una de las dinámicas más importantes de la narrativa de Daredevil desde el estreno de la primera temporada de la serie de Netflix.

La primera temporada de Born Again culminó con Fisk proclamando la ley marcial en Nueva York y criminalizando la actividad de los justicieros. En respuesta, Murdock decidió organizar su propia resistencia, donde la incorporación de Jones a ese núcleo clandestino recupera la alianza que Daredevil y Jessica ya forjaron en Los Defensores, donde ambos trabajaron junto a Luke Cage e Iron Fist para frenar a La Mano.

Por su parte, el responsable de Televisión de Marvel, Brad Winderbaum, evitó confirmar si Luke Cage o Iron Fist aparecerán en la próxima tanda de episodios, asegurando que, aunque "habrá recompensas para los fans, [la serie] no va de quién aparecerá y es más profundo que eso, va de lo que está en juego en el mundo Kingpin está construyendo".

"Dario [Scardapane] está contando una historia que es, como decía Stan Lee, un reflejo del mundo fuera de tu ventana. La política de Nueva York es una gran parte de esa historia. Lo asombroso del trabajo de Dario es la minuciosidad en la dinámica entre personajes y cómo trata Nueva York y el movimiento de resistencia contra Fisk", adelantó.

Winderbaum añade que los capítulos de Daredevil: Born Again "a veces parecen una épica de fantasía, como Juego de Tronos. Hay una narrativa de intrigas palaciegas que es muy divertida de ver", amplía sobre una serie que Disney renovó por una tercera temporada en septiembre de 2025, con vistas a iniciar el rodaje a principios de 2026 y estrenar el proyecto en 2027.