El final de Daredevil Born Again: ¿Quien formará el ejercito contra Kingpin en la temporada 2?

El final de Daredevil Born Again: ¿Quien formará el ejercito contra Kingpin?

El final de Daredevil Born Again: ¿Quien formará el ejercito contra Kingpin? - MARVEL

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Daredevil: Born Again ya ha llegado a su final. Y con la segunda entrega no solo confirmada, sino ya en plena producción, era de esperar que el desenlace quedase abierto, preparando el terreno para lo que ha de venir.

Así, el noveno y último episodio acaba presentando un peculiar "ejército" dispuesto a enfrentarse al reinado de terror de Kingpin... aunque no está formado por aquellos que los fans esperaban.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Directo al infierno, el capítulo final de Daredevil: Born Again ha mostrado cómo todo se precipitaba y es que, tras una temporada manteniendo sus impulsos violentos y sus planes criminales más o menos en la sombra, Fisk ha dejado claro que sigue siendo el de antes, solo que con más poder y recursos que nunca. Consciente de que, herido y solo no puede derrotarle, pero dispuesto a recuperar la ciudad, Matt le dice a Karen (que había estado ausente de la ficción desde el primer episodio) que lo primero es "reclutar un ejército".

Aunque muchos fans podrían haber esperado que el ejército mencionado por el Hombre sin Miedo incluyese a otros justicieros y superhéroes, suponiendo incluso el regreso de los Defensores, el grupo que aparece reunido en el bar de Josie en los últimos compases del episodio parece, a priori, mucho menos prometedor.

"No puedo ver mi ciudad, pero sí sentirla", comienza diciendo Daredevil, dirigiéndose a unos aliados entre los que se puede reconocer a la propia dueña del bar, Josie; Karen Page; Cherry, antiguo detective de la policía e investigador privado de Matt y la detective Angie Kim. "El sistema no funciona, está podrido, corrompido. Pero esta ciudad es nuestra, no suya, y podemos recuperarla, juntos. Los débiles, los fuertes, todos. Resistid. Rebelaos. Reconstruid. Porque nosotros somos la ciudad sin miedo", concluye.

Si bien el ejército reclutado por Matt parece escaso en un principio, lo cierto es que la escena deja bien claro que son los propios ciudadanos, justicieros o no, los que tienen el poder de hacer frente al alcalde. Por otro lado, es casi seguro que a los asistentes a esta primera reunión clandestina se les irán sumando muchos otros, como Frank Castle, que al final del episodio conseguía escapar, o el Espadachín, que aparecía encerrado en el mismo sótano que Punisher.

Además, en los cómics, son muchos los superhéroes que unen fuerzas contra Fisk, incluyendo a algunos Vengadores y X-Men, además de Spider-Man, Luke Cage y Jessica Jones, por lo que el grupo que acabe reuniendo Matt podría ser realmente fuerte. En todo caso, habrá que esperar a la segunda temporada, que llegará el año que viene, para comprobar quiénes se unen a Daredevil en su lucha contra Kingpin.