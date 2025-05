Jessica Jones ya entrena junto a Daredevil para la temporada 2 de Born Again de Marvel

Jessica Jones ya entrena junto a Daredevil para la temporada 2 de Born Again de Marvel - NETFLIX

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Krysten Ritter volverá a interpretar a la expeditiva y siempre malcarada detective Jessica Jones en la temporada 2 de Daredevil: Born Again, que ya está filmándose. Entusiasmada por su regreso al papel que encarnó en Netflix, la actriz le ha brindado ahora una imagen a los fans de su entrenamiento junto a Charlie Cox para meterse otra vez en la piel de la dura heroína.

En ella puede verse a Ritter en el gimnasio luciendo una camiseta vintage y gafas de sol, mientras posa junto a Cox, empapado de sudor, y el reputado entrenador Naqam Washington.

"Entrenamiento de superhéroes con Charlie y @naqamwashington", reza el texto que acompaña a la publicación de la actriz en su Instagram.

Así, años después de protagonizar las series de Netflix Jessica Jones y The Defenders, Ritter se encuentra lista para dar vida también a Jessica Jones en la temporada 2 de Daredevil: Born Again. Su fichaje se oficializó durante la pasada Disney Upfront 2025, con la actriz subiendo al escenario acompañada de Cox como parte del emocionante anuncio.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el papel de la heroína en la trama de los nuevos episodios. Sin embargo, las palabras de la actriz en su publicación, "entrenamiento de superhéroes", sugieren que no se limitará a un simple cameo.

Por otra parte, no son pocos los que esperan que el debut oficial en el UCM de Ritter en Born Again, junto a Cox, termine impulsando un reencuentro con Mike Colter y Finn Jones, quienes encarnaron a Luke Cage e Iron Fist, respectivamente y que se han mostrado reiteradamente abiertos a retomar sus personajes.

En cualquier caso, Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios, no se cerró en banda a tal posibilidad. "Se trata de no precipitarse y de contar la mejor historia", expresó en declaraciones a The Hollywood Reporter, argumentando que, aunque sea "emocionante pensar en personajes que interactúan", siempre debe haber motivos para ello. "A veces lo hemos hecho muy bien, a veces nos hemos precipitado. La historia tiene que indicar el camino", apostilló.