Archivo - Esta es la prioridad alfa de Marvel tras Vengadores: Secret Wars - THOMAS FULLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, con Robert Downey Jr. encarnando al Doctor Doom, llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026, mientras que su siguiente entrega de la saga grupal marvelita, Vengadores: Secret Wars, lo hará el 17 de diciembre de 2027. Las informaciones más recientes apuntan a que Marvel Studios ya ha decidido cuál será su nuevo gran proyecto de mayor importancia tras el lanzamiento de esta última.

"X-Men será la prioridad número 1", señala Charles Murphy de Murphy's Multiverse en X. "Parece que Black Panther 3 y una secuela de Los 4 Fantásticos también estarán en lo más alto de la lista. Más allá de eso, no sabría decir", añade el insider sobre las producciones del estudio capitaneado por Kevin Feige, que seguirán de cerca a los mutantes en el UCM.

X-Men will be #1 priority. Sounds like Black Panther 3 and a sequel to The Fantastic Four will be high on the list as well. Beyond that, I wouldn't know https://t.co/tSCyBddIXo — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) October 6, 2025

Esto parece confirmar los rumores que indicaban que X-Men y Black Panther 3 serían las películas más importantes de Marvel en su Fase 7. Hasta el momento, es poco lo que se sabe sobre el reboot de los héroes mutantes que prepara la Casa de las Ideas, más allá de que contará con un guion de Michael Lesslie y estará dirigido por Jake Schreier, el responsable de Thunderbolts*.

"No puedo decir nada al respecto, pero hemos empezado a trabajar en X-Men, y eso es obviamente muy, muy emocionante", aseguró Schreier en una entrevista concedida a Empire el pasado agosto.

Pese a que por ahora se desconoce qué personajes aparecerán en la cinta de X-Men o cuál será su trama, no hace mucho Feige dio a entender que se tratará de una adaptación muy fidedigna a los cómics. Además, el CEO de Marvel expresó asimismo su plena confianza en Schreier.

"Jake es una persona increíblemente inteligente y un cineasta con un talento excepcional. Tuvimos una experiencia fantástica con él en Thunderbolts*, y si viste esa película, sabes lo bien que supo construir las dinámicas entre los personajes", explicó en declaraciones a ComicBook.

El reboot de los X-Men todavía no cuenta con una fecha de estreno concreta, pero, dada la relevancia que parece representar el proyecto, lo más probable es que llegue una vez concluya la saga del multiverso, es decir, tras la quinta y sexta entrega de los Vengadores, ambas dirigidas por los Russo.

En este punto, cabe recordar que Doomsday incluirá en el UCM a un buen puñado de mutantes del ya difunto universo Fox, como Bestia (Kelsey Grammer), Magneto (Ian McKellen), Scott Summers/Cíclope (James Marsden), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística) o Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambito), entre otros muchos.

Las últimas informaciones indican que la nueva etapa del UCM se centrará en lo cósmico, lo sobrenatural y los mutantes, por lo que ahora solo queda esperar a que los X-Men se conviertan en la potencia que impulse la Fase 7 de Marvel y abra una nueva era.