MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Años después de protagonizar las series de Netflix Jessica Jones y The Defenders, Krysten Ritter volverá a encarnar a la violenta y malhumorada detective marvelita en su debut oficial en el UCM. Y es que se ha confirmado que Jessica Jones aparecerá en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que ya se encuentra en pleno rodaje.

Ha sido en el marco del Disney Upfront 2025 que se daba a conocer el fichaje de Ritter para la siguiente tanda de capítulos de la ficción de Disney+, con la actriz subiendo al escenario junto a Charlie Cox como parte del gran anuncio. Ambos intérpretes compartieron pantalla en The Defenders, con sus personajes formando parte del equipo titular junto a Luke Cage y Iron Fist. Y desde la inclusión de la serie en el canon del UCM, muchos esperaban que los cuatro héroes volvieran a reunirse... una posibilidad que la incorporación de Jessica Jones a Daredevil: Born Again ha hecho más cercana.

Al ser preguntado sobre si el resto de Defensores regresarán en un futuro, Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios no quiso revelar nada definitivo. "Se trata de no precipitarse y de contar la mejor historia", expresó en declaraciones a The Hollywood Reporter, argumentando que, aunque sea "emocionante pensar en personajes que interactúan" siempre debe haber motivos para ello. "A veces lo hemos hecho muy bien, a veces nos hemos precipitado. La historia tiene que indicar el camino", observó con cautela.

En todo caso, cabe recordar que hace meses, hablando con Entertainment Weekly, Winderbaum admitía que estaban "explorando a fondo" la posibilidad de traer de vuelta a los Defensores restantes. Por su parte, tanto Mike Colter, que dio vida a Luke Cage, como Finn Jones, que encarnó a Iron Fist, han asegurado en diversas ocasiones su disposición a retomar sus personajes.

Así, Colter reconocía en la Comic Con de Indiana que aún tenía "esperanza", tal y como recogía Collider. "Ya no pienso en ello. Creo que siempre hay tiempo. No creo que sea imposible. Todo puede suceder", señalaba el actor. En cuanto a Jones, el intérprete se mostró deseoso de que le diesen otra oportunidad, ya que estaba al tanto de las críticas hacia su versión del personaje. "Estoy aquí y estoy listo, y quiero demostrar a la gente que se equivoca", proclamó en la convención de anime La Connve Monterrey.