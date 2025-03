Filtración de la temporada 2 de Daredevil: Born Again augura un crudo futuro para los vigilantes

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) ha comenzado su cruzada contra los vigilantes como Daredevil y The Punisher en Born Again. Desde el set de rodaje de la temporada 2, llegan unas jugosas imágenes que indican que el actual alcalde de Nueva York seguirá sin dar respiro a los justicieros en los nuevos episodios.

La primera de estas imágenes, que ya circulan por Internet, muestra un cartel de Fisk con el lema de "MAKING NYC SAFE" (Haciendo de Nueva York un lugar más seguro) y, para ello, incluye un número al que los ciudadanos pueden llamar: 555-NOMASKS.

THEY GOT A NUMBER! #daredevilbornagain pic.twitter.com/rXn9ZventQ

En cuanto a la segunda, ofrece un mejor vistazo tanto al personaje de D'Onofrio, quien mantiene una altiva y marcada expresión en su rostro.

📸 | New Mayor Fisk poster from the set of #DaredevilBornAgain season 2. pic.twitter.com/YREHu7HTpV

Ciertamente, las instantáneas no son demasiado reveladoras. Sin embargo, es razonable suponer que, ni con todos los recursos a su alcance, Fisk será capaz de mantener a raya a los vigilantes y necesitará recurrir a la colaboración ciudadana para sacarlos de la circulación en la segunda temporada de Born Again.

Esto explicaría por qué, en anteriores imágenes del rodaje, Matt Murdock (Charlie Cox) intentaba pasar desapercibido mientras se reunía con su compañero e investigador de Murdock y McDuffie, Cherry.

📸 | Charlie Cox as Matt Murdock on the set of #DaredevilBornAgain season 2 today.



(via: getty images) pic.twitter.com/Uo2gNR1Dxy