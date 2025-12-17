Filtrado el tráiler de Spider-Man: Brand New Day con una gran revelación sobre Sadie Sink

Filtrado el tráiler de Spider-Man: Brand New Day y Sony toma medidas contundentes - SONY PICTURES

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Tras la filtración del primer tráiler de Vengadores: Doomsday, que confirma uno de los grandes rumores sobre el próximo gran evento de Marvel Studios, ahora es el turno del adelanto de Spider-Man: Brand New Day. El avance de la cuarta película del trepamuros de Tom Holland, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, se ha difundido de forma no oficial en redes sociales, lo que ha provocado que Sony reaccione con determinación para frenar su circulación.

Tal y como ha podido comprobarse en diferentes plataformas como X y Reddit, un tráiler inacabado del largometraje ha visto la luz antes de cualquier lanzamiento oficial por parte del estudio. Como consecuencia, Sony ha activado el protocolo de retirada por derechos de autor, de modo que el vídeo ha ido desapareciendo de publicaciones y redes sociales. Varios usuarios han asegurado que les han restringido o bloqueado sus cuentas tras compartir el contenido filtrado.

Aunque en un primer momento se discutió si el clip era real o un montaje, parte del público ha interpretado las rápidas represalias de Sony como un indicio de que lo visto en la filtración se trata de material auténtico. Conviene recordar que Marvel Studios y Disney también han reclamado la eliminación de contenidos por vulnerar derechos de autor tras la filtración del primero de los cuatro tráilers confirmados de Vengadores: Doomsday, película cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026.

DESCRIPCIÓN DEL TRÁILER DE SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

En todo caso, y a pesar de las acciones de Sony, lo cierto es que el tráiler de Spider-Man sigue replicándose en redes sociales, en las que ya hay incluso descripciones detalladas del avance. En las mismas se especula incluso con el personaje que podría encarnar Sadie Sink.

'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY' full detailed trailer description: 🚨 pic.twitter.com/vyj60VBpty — Nerd Talks (@NerdTalksShow) December 17, 2025

Según las filtraciones que aparece encapuchada y avisa a Spider-Man: "Apártate de mi camino... o no serán solo tus amigos los que olviden quién es Peter Parker". Las dos teorías principales apuntan a Shathra, una semidiosa oscura y que se alimenta de la energía de otros, o la poderosa mutante Jean Grey, pero habrá que esperar para averiguarlo.

#SpiderManBrandNewDay Full Detailed Trailer Description 🚨



The trailer opens on an NYC skyline set to LCD Soundsystem’s “New York I Love You but You’re Bringing Me Down,”perfectly reflecting Peter’s current life. He loves the city, but he’s completely alone. No one remembers… pic.twitter.com/kHgNsylSQV — Austin Medeiros (@Austin_Medzz) December 17, 2025

Respecto a cuándo podría llegar de forma oficial el tráiler de Spider-Man: Brand New Day, en su momento diversas informaciones apuntaron a que Sony podría aprovechar las sesiones en cines de Avatar: Fuego y ceniza, pero esos comentarios han perdido fuerza tras la noticia de que el título del UCM que utilizará ese escáparate es precisamente Doomsday.

En paralelo, Sony Pictures UK ha publicado en X una imagen del protagonista de Brand New Day con el mensaje "Todo lo que queremos por Navidad es Tom Holland", lo que podría sugerir un lanzamiento cercano a las fiestas navideñas. Más allá de diciembre, otras informaciones sitúan el estreno del primer tráiler en enero, antes de que llegue la Super Bowl, en un mes que permitiría a Sony promocionar su proyecto sin competir directamente con el gran despliegue promocional de Doomsday.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Mark Ruffalo como Hulk, Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco del largometraje, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano; el actor de Separación, Tramell Tillman y la mencionada estrella de Stranger Things, Sadie Sink, que también estará en Vengadores: Secret Wars.