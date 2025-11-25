Sadie Sink (Stranger Things) intenta tumbar la gran teoría sobre su personaje en Spider-Man: Brand New Day - SONY/CONTACTO

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

A pesar de que hay fotografías y vídeos de Sadie Sink en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, es todavía un misterio qué personaje interpretará la estrella de Stranger Things en la cuarta entrega del trepamuros de Tom Holland. Ahora, la actriz ha respondido a uno de los elementos que más ha alimentado las especulaciones sobre su papel en largometraje: su característica melena pelirroja.

"La gente se olvida de que el color de pelo puede cambiar, pero entiendo todas las teorías", señaló Sink en una entrevista con Entertainment Weekly, subrayando que la apariencia con la que se le ha visto en las grabaciones podría no coincidir exactamente con la versión final del personaje en pantalla.

Con esta frase, la actriz sugiere que su rol no tiene por qué ser pelirrojo en la película, lo que debilita las teorías que la vinculan de manera casi automática a personajes icónicos de cómic cuya identidad está muy asociada al cabello rojo, como Jean Grey, la propia Mary Jane Watson o incluso la mutante y aliada de Spider-Man Firestar. De hecho, en redes sociales el insider Daniel Richtman publicó una imagen de Sink rubia insinuando que ese podría ser su aspecto en la película.

La actriz reconoce que la política de secretismo de Marvel Studios es incluso más estricta que la de una producción también muy protegida como Stranger Things. Sink ha relatado cómo el rodaje de Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, la obliga a moverse por el set enfundada en voluminosas chaquetas acolchadas para ocultar cualquier detalle de su vestuario. "Tom puede saludar a los fans porque la gente sabe quién es, pero si alguien me ve a mí, voy como un pingüino", comenta entre risas. "Parece que esa será la situación durante un tiempo", añade.

La propia intérprete admite que, por su experiencia en Stranger Things, está acostumbrada a lidiar con un fandom extremadamente atento a cualquier pista, por lo que ha optado por desconectar del ruido online: "La gente solo tendrá que esperar y ver. Estoy deseando que todo esto pueda quedar por fin resuelto".

Mucho antes de que se conociera su participación en Spider-Man: Brand New Day, el nombre de Sadie Sink ya sonaba con insistencia entre los fans para encarnar a Jean Grey, mutante previamente encarnada por Famke Janssen y Sophie Turner. La propia intérprete admite estar sorprendida por la cronología de esos rumores, que "estaban pasando antes incluso de que yo supiera que iba a trabajar en este proyecto".

Aunque se desconoce a quién dará vida en el filme, un video grabado del rodaje sugirió que será un personaje con habilidades sobrehumanas. En él, la intérprete aparece inmovilizada sobre una camilla mientras varios agentes del Departamento de Control de Daños la introducen en una furgoneta. En el UCM, este organismo está relacionado con los superhumanos.

El interés sobre la identidad de Sink en Spider-Man 4 ha crecido todavía más tras la confirmación de que la actriz forma parte del elenco de Vengadores: Secret Wars, el gran cierre de la saga del Multiverso que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, así como a Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión y Marvin Jones III como el peligroso Tombstone.