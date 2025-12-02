El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day es inminente

Archivo - Tom Holland, en acción en un vídeo de Spider-Man 4 Brand New Day - SONY PICTURES - Archivo

Tom Holland volverá a enfundarse el traje del trepamuros en Spider-Man: Brand New Day, que tiene previsto su estreno para el 31 de julio de 2026. Las últimas informaciones relacionadas apuntan a que el lanzamiento del tráiler de la película dirigida por Destin Daniel Cretton llegará antes de lo esperado.

"No suelo hacer caso a rumores ni filtraciones, pero un pajarito me contó por mensaje directo que el primer tráiler teaser de Spider-Man: Brand New Day presuntamente llegará en enero, así que podéis tomarlo como consideréis, pero recordad que no difundimos filtraciones ni rumores, ¡esto es algo excepcional!", expresó SpiderManCD en X.

I don’t do rumors or leaks but a little bird via my dms told me the first teaser trailer for Spider-Man brand new day is apparently coming in January so yeah take that as you will but remember we don’t do leaks or rumors this is a rare one time thing! 🧂 #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/UITgz0pgu6 — Spider-Man: Brand New Day Countdown (@SpiderManCD) December 1, 2025

Teniendo esto presente, y que Sony Pictures tiende habitualmente a estrenar sus adelantos durante la Super Bowl de febrero, es bastante probable que el tráiler de Spider-Man 4 se lance junto con la película 28 años después: El templo de los huesos, que verá la luz el 13 de enero de 2026. Llegado el caso, tendría toda la lógica del mundo, ya que Marvel centrará todos sus esfuerzos en captar la atención de los fans con el tráiler de Vengadores: Doomsday, que se proyectará, según indicaban las informaciones más recientes, con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza este 19 de diciembre.

Posponer el adelanto de Spider-Man: Brand New Day hasta enero permitiría generar expectación entre los fans antes del estreno de la cinta en julio. Por otra parte, no hace mucho, Daniel Ritchman apuntaba a que se había filmado una escena en la cual el trepamuros de Holland y Frank Castle/The Punisher unirán fuerzas para combatir a un grupo de agentes del Departamento de Control controlados mentalmente.

Al parecer, el enfrentamiento contra este equipo del Departamento de Control de Daños se perfila bastante intenso, especialmente porque intentan sacar a Mac Gargan/el Escorpión de prisión. Pero se desconoce quién ejerce este control sobre ellos ni qué planes tienen para Gargan. También cabe señalar que el personaje al que encarnará Sadie Sink en la película sigue siendo todo un misterio.

Sin embargo, esta no será la única incursión de la estrella de Stranger Things, cuya temporada final ya ha arrancado en Netflix con el lanzamiento de sus cuatro primeros episodios, pues, según indicaban las informaciones más recientes, formará parte del reparto de Vengadores: Secret Wars.

"Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno el 31 de julio. Se ha especulado mucho sobre el papel que Sink tendrá en la película de Spider-Man y, sinceramente, no sé la respuesta, pero sí sé que se unirá al reparto de la próxima película de los Vengadores, que se rodará aquí en Londres a finales de 2026", escribió el columnista y editor en Deadline Baz Bamigboye. Dado que Vengadores: Doomsday ha terminado su rodaje, lo más probable es que el columnista se refiriese a Secret Wars, aunque también podría tratarse de los reshoots de Doomsday.

Además de Sink, Holland y Bernthal, Spider-Man: Brand New Day contará en su reparto con Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman. Además, se espera que Florence Pugh retome su rol de Yelena Belova/Viuda Blanca en el filme.