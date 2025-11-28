Spider-Man y The Punisher formarán equipo en Brand New Day para combatir a... ((SPOILER)) - MARVEL/SONY

El 31 de julio de 2026 llegará a los cines Spider-Man: Brand New Day. Las últimas informaciones relacionadas apuntan a que el trepamuros de Tom Holland y The Punisher, a quien dará vida nuevamente Jon Bernthal, unirán fuerzas para enfrentarse a una amenaza relacionada con el control mental en la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según indica Daniel Richtman en Patreon, se ha filmado una escena de Brand New Day en la cual Spider-Man y Frank Castle/The Punisher forman equipo para luchar contra un grupo de agentes del Departamento de Control controlados mentalmente.

Al parecer, el enfrentamiento contra este equipo del Departamento de Control de Daños se perfila bastante intenso, especialmente porque intenta sacar a Mac Gargan/el Escorpión de prisión. Sin embargo, se desconoce quién ejerce este control sobre ellos ni qué planes tienen para Gargan.

Aunque se han especulado teorías sobre una misteriosa villana, dado que esta película toma su título de la etapa de los cómics de Marvel en la que Martin Li, alias Hombre Negativo, es antagonista de Spider-Man, lo más probable es que sea él quien esté detrás de todo. De hecho, la información también señala que se han rodado secuencias con ninjas, lo que refuerza la idea de que sea este villano quien mueva los hilos desde las sombras.

Dicho esto, cabe señalar, por un lado, que el personaje al cual encarnará Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day sigue siendo un misterio. Pero esta no será la única incursión de la estrella de Stranger Things, cuya temporada final ya ha arrancado en Netflix, pues, según indicaban las informaciones más recientes, formará parte del reparto de Vengadores: Secret Wars.

"Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno el 31 de julio. Se ha especulado mucho sobre el papel que Sink tendrá en la película de Spider-Man y, sinceramente, no sé la respuesta, pero sí sé que se unirá al reparto de la próxima película de los Vengadores, que se rodará aquí en Londres a finales de 2026", escribió el columnista y editor en Deadline Baz Bamigboye. Puesto que Vengadores: Doomsday ha terminado su rodaje, lo más probable es que el columnista se refiriese a Secret Wars (aunque también podría tratarse de los reshoots de Doomsday).

Además de Sink, Holland y Bernthal, Spider-Man: Brand New Day contará en su reparto con Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman.